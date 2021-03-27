İftar saat kaçta? İftara kaç dakika var? İşte il il akşam namazı saatleri

BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR? Dinî olarak güneşin batmasıyla önceki gün biter ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi’, XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan’ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmaz. Cuma günü ise Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar sürer. Örneğin “Recebin ilk Cuma gecesi” dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine “Şaban’ın 15. gecesi” bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, “bayram gecesi” de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.

İstanbul için 27 Mart Cumartesi günü akşam namazı yani iftar vakti 19:30 olarak belirlendi. İzmir'de ise akşam namazı saat 19:36'da okunuyorken, başkent Ankara 'da akşam namazı saat 19:14'te kılınacak. Doğuya gittiğimizde akşam namazı saat 18:40'ta okunacakken, Trabzon'da akşam ezanı 18:47'de okunacak.

"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."

BERAT KANDİLİNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ



Necmettin Nursaçan, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in, “Berat gecesinde namaz kılın, gündüzünde ise oruç tutun” dediğini, böylece oruç tutmanın sevap olduğunu vurguladı. Nursaçan, Berat kandilinde kötü huylardan vazgeçmek adına millet için, İslam dünyası ve bütün insanlık için dua edilmesi gerektiğini ifade etti.

BERAT KANDİLİNİN ÖNEMİ



Tefsirlerde bu gece ile ilgili olarak şu şekilde izahlar yer almaktadır: Vergi ödendiği zaman nasıl ki vergi borçlusuna borcundan kurtulduğunu gösteren bir belge veriliyorsa, Allah Azze ve Celle de Berat Gecesinde mü'min kullarına berat yazar. Zaten bu gecenin dört adı vardır: "Mübarek Gece", "Berae Gecesi", "Sakk Gecesi. Belge ve senet. (Allah Teala bu gece mü'min kullarına beraet yazar)", "Rahmet Gecesi."

"Berat, beraet" kelimesi "el-berae" kelimesinin Türkçedeki kullanılış şeklidir. Beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak demektir.

"Beraet" iki şey arasında ilişki olmaması, kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması anlamına gelmektedir. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup İlahi bağışa ermeleri umulduğu için de Berat Gecesi denmiştir.