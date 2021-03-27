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İftar saat kaçta? İftara kaç dakika var? İşte il il akşam namazı saatleri

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.03.2021 11:20 | Son Güncelleme

27 Mart Cumartesi günü Berat kandili vesilesiyle oruç tutan Müslümanlar, akşam namazını iple çekiyor. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Erzurum ve diğer tüm iller için iftar saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

İftar saat kaçta? İftara kaç dakika var? İşte il il akşam namazı saatleri

İl il akşam namazı saatlerini paylaşan Diyanet, Berat kandili için oruç tutan Müslümanların iftar saatini paylaştı. Günahlardan arınmak, tövbe etmek için Berat kandilinde tutulan oruçlar, yapılan dualar Allah katında kabul edilir. Berat gecesi eller semâya açılarak, Allah’tan af dilenir.

İFTAR SAAT KAÇTA?

İstanbul için 27 Mart Cumartesi günü akşam namazı yani iftar vakti 19:30 olarak belirlendi. İzmir'de ise akşam namazı saat 19:36'da okunuyorken, başkent Ankara'da akşam namazı saat 19:14'te kılınacak. Doğuya gittiğimizde akşam namazı saat 18:40'ta okunacakken, Trabzon'da akşam ezanı 18:47'de okunacak.

İŞTE İL İL İFTAR VAKTİ SAATLERİ

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2021?

Şaban ayının 14. Gününe denk gelen Berat Kandili, 27 Mart Cumartesi günü idrak edilecek. Ramazan ayı da 13 Nisan 2021’de günü başlayacak.

BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Dinî olarak güneşin batmasıyla önceki gün biter ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi’, XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan’ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmaz. Cuma günü ise Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar sürer. Örneğin “Recebin ilk Cuma gecesi” dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine “Şaban’ın 15. gecesi” bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, “bayram gecesi” de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.

Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi izleyen gün olmakla beraber, daha önceki günle beraber oruç tutulabilir.

BERAT KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verdi.

"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."

BERAT KANDİLİNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Necmettin Nursaçan, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in, “Berat gecesinde namaz kılın, gündüzünde ise oruç tutun” dediğini, böylece oruç tutmanın sevap olduğunu vurguladı. Nursaçan, Berat kandilinde kötü huylardan vazgeçmek adına millet için, İslam dünyası ve bütün insanlık için dua edilmesi gerektiğini ifade etti.

BERAT KANDİLİNİN ÖNEMİ

Tefsirlerde bu gece ile ilgili olarak şu şekilde izahlar yer almaktadır: Vergi ödendiği zaman nasıl ki vergi borçlusuna borcundan kurtulduğunu gösteren bir belge veriliyorsa, Allah Azze ve Celle de Berat Gecesinde mü'min kullarına berat yazar. Zaten bu gecenin dört adı vardır: "Mübarek Gece", "Berae Gecesi", "Sakk Gecesi. Belge ve senet. (Allah Teala bu gece mü'min kullarına beraet yazar)", "Rahmet Gecesi."

"Berat, beraet" kelimesi "el-berae" kelimesinin Türkçedeki kullanılış şeklidir. Beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak demektir.
"Beraet" iki şey arasında ilişki olmaması, kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması anlamına gelmektedir. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup İlahi bağışa ermeleri umulduğu için de Berat Gecesi denmiştir.

Bir kısım alimlerin, kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan Mekke'deki Kabe istikametine çevrilmesinin Hicretin ikinci yılında Berat Gecesinde gerçekleştiğini kabul etmeleri de geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır.

Berat Gecesinin beş ayrı özelliği vardır. Bunlar şunlardır;

  1. Bütün hikmetli işlerin ayırımına başlanması.
  2. Bu gecede yapılacak ibadetlerin diğer vakitlere nispetle kat kat sevaplı olması.
  3. İlahi rahmetin bütün alemi kuşatması.
  4. Allah'ın af ve bağışlamasının coşması.
  5. Peygamberimize tam bir şefaat yetkisinin verilmiş olması.


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