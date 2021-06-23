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İGDAŞ'ın binası 147 milyon liraya satıldı

23.06.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Merter'de bulunan İGDAŞ'ın 4 bin 907 metrekarelik arazi içinde bulunan eski hizmet binası özel bir inşaat şirketi tarafından satın alındı.

İGDAŞ'ın binası 147 milyon liraya satıldı

İGDAŞ’ın, Merter’deki eski hizmet binası ile arsası KİPTAŞ tarafından 147 milyon 174 bin 933 lira bedelle satıldı.

ÖZEL BİR İNŞAAT ŞİRKETİ SATIN ALDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, 26 dükkan ve 6 arsa ile İGDAŞ’a ait bazi taşınmazları açık artırma ile satışa çıkardı. Zeytinburnu’ndaki KİPTAŞ Genel Müdürlüğü Binası’nda yapılan müzayedenin ilk oturumunda İGDAŞ’a ait iki taşınmaz satışa sunuldu.

Merter’de 4 bin 907 metrekare arsa üzerinde bulunan eski hizmet binası 147 milyon 174 bin 933 muhammen bedel ile satışa çıkartılırken özel bir inşaat şirketinin temsilcisi tarafından teklif verildi. 147 milyon 174 bin 933 liralık teklifin üstünde teklif veren olmadığı için eski hizmeti binası ve arsası bu şirketin oldu. Öte yandan Üsküdar’da bulunan, İGDAŞ’ın 29 bin 665 metrekarelik Ünalan İkmal Sahası arsası 546 milyon 935 bin 241 liraya satışa sunulurken arsa için herhangi bir teklif verilmedi.

Kaynak: AA

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İstanbul
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