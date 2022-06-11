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İhracata Türk Lirası damgası! 5 ayda 120 milyar lira...

11.06.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin Türk lirasıyla ihracatı, geçen ay Mayıs 2021'e kıyasla yüzde 65,94 artarak 7 milyar 581 milyon lira oldu. Türk lirasıyla gerçekleştirilen dış ticaret hacmi mayısta 26,6 milyar lira olurken 5 aylık dönemde bu tutar 120,2 milyar liraya ulaştı. Öte yandan tarım grubu ise bu dönemde, 13 milyar 495 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak-mayıs ihracatını gerçekleştirdi.

İhracata Türk Lirası damgası! 5 ayda 120 milyar lira...

Türkiye'nin 2021 yılı sonu itibarıyla Türk lirasıyla ihracatı 66 milyar 784 milyon lira oldu. Aynı dönemde Türk lirasıyla yapılan ithalat ise 116 milyar 45 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylece geçen yıl sonunda Türk lirasıyla oluşan dış ticaret hacmi 182 milyar 829 milyon lirayı buldu. Türk lirasıyla ticaret bu yılın ilk 5 ayında da artışını sürdürdü. Ocakta söz konusu ihracat 7 milyar 21 milyon lira, ithalat ise 12 milyar 135 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 19 milyar 156 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
Şubatta Türk lirasıyla ihracat 8 milyar 572 milyon lira, ithalat 13 milyar 514 milyon lira, dış ticaret hacmi 22 milyar 86 milyon lira oldu. Martta ise söz konusu ihracat 9 milyar 275 milyon lira, ithalat 17 milyar 157 milyon lira, dış ticaret hacmi 26 milyar 432 milyon lira olarak hesaplandı.

Nisanda Türk lirasıyla ihracat 8 milyar 463 milyon liraya, ithalat 17 milyar 590 milyon liraya, dış ticaret hacmi de 26 milyar 53 milyon liraya ulaştı. Türk lirasıyla ihracat mayısta ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 65,94'lük artışla 7 milyar 581 milyon lira oldu. Bu dönemde Türk lirasıyla ithalat 19 milyar 70 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 26,6 milyar liraya yükseldi.

5 AYDA YÜZDE 67,9 ARTIŞ

Türk lirasıyla ihracat yılın ilk 5 ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 67,9 artarak 40 milyar 813 milyon lira oldu. Ocak-mayıs döneminde Türk lirasıyla ithalat 79 milyar 465 milyon lira, dış ticaret hacmi ise 120 milyar 278 milyon lira olarak kaydedildi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, mayısta Türk lirası ile ihracat yapılan ülke sayısı 158, Türk lirası ile ihracat yapan firma sayısı ise 5 bin 720 olarak belirlendi. Nisanda Türk lirası ile ihracat yapılan ülke sayısı 157, ihracat yapan firma sayısı da 6 bin 683 olarak kayıtlara geçmişti.

TARIM GRUBUNDAN TARİHİN EN YÜKSEK OCAK-MAYIS İHRACATI

Ayrıca tarım grubu, 13 milyar 495 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak-mayıs ihracatını gerçekleştirdi. İhracat yılın 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artarken, Türkiye'nin gerçekleştirdiği toplam ihracatın içindeki payı da yüzde 13,2 oldu.

DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜNDEN MAYISTA 116,8 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Deri ve deri mamulleri sektörü mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1’lik artışla 116,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör mayıs ayında en çok Almanya, İtalya ve İngiltere'ye ihracat yaptı.Almanya’ya yüzde 25,2 artışla 10,5 milyon dolar, İtalya’ya yüzde 63 artışla 9,2 milyon dolar ve İngiltere’ye yüzde 12,9 artışla 5,3 milyon dolar ihracat yapıldı.


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