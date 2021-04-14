İhracatçıya 3 milyon TL’ye varan destek

Türkiye ihracat ailesi, mart ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 42,2’lik artışla, 18 milyar 985 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rekoruna imza attı. İlk çeyrekte ise ihracat, yüzde 17,3 artışla 50 milyar doları da geçti. İhracat ailesi her ay, tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirmesiyle, bu yıl 184 milyar dolar olan ihracat hedefinin de geçileceğini gösterdi.61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçının finansmana avantajlı ve kolay ulaşması için çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. AZAMİ KULLANDIRIM TUTARLARINDA ARTIŞ YAPILDI TİM, koronavirüsle mücadelede devreye aldığı eylem planı kapsamında 2020 yılında ihracatçılara avantajlı faiz oranları da dahil olmak üzere birçok fayda içerecek şekilde finansmana erişebilmeleri için Türkiye İş Bankası ile bir protokol imzalamıştı. 2021 yılında da devam eden protokol ile ihracatçı firmalara, uygun koşullu kredi ve ürünlerin yer aldığı pakette azami kullandırım tutarlarında artış gerçekleştirildi. Bu kapsamda İş Bankası, mal ve/veya hizmet ihracı yapan TİM üyesi ihracatçıların büyümelerine destek olmak ve uygun maliyetler ile finansmana erişmelerine katkı sağlamak amacıyla, firma özelinde uygun koşullarda 500.000 Dolar-Euro veya 3.000.000 TL tutarına kadar kredi imkanı sunuyor.

TİM ÜYESİ KADINLARA ÖZEL UYGULAMALAR Protokol ile TİM üyesi olan kadın girişimciler daha indirimli faiz oranlarından yararlanabiliyor. Ayrıca paket kapsamında, sanal ve fiziki fuarlar için de uygun koşullarda döviz kredisi kullandırımı devam ediyor. Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Eximbank’a hitaben e-teminat mektubu, TİM üyelerine özel bir komisyon oranıyla hazırlanabiliyor. Aynı zamanda kredi kullanan TİM üyeleri için, Anadolu Sigorta A.Ş. tarafından emtia taşıma sigortası ürününde yüzde 10 indirim uygulaması da sürüyor. Araç alacaklar dikkat: 3 yıldır dikkat çeken artış var! Protokol kapsamında, 2020’de ihracatçıların kullanımına sunulan, İş Bankası’nın Maximiles TİM İhracatçı Kart ve Maximiles TİM İhracatçı Kart Premium kartlarında da avantajlar devam ediyor. TL/EUR/USD hesap özeti seçeneğinin yer aldığı kartlarda ihracatçılar, yaptıkları alışverişlerden hem MaxiMil hem de MaxiPuan kazanıyorlar. Ayrıca İş Bankası aracılığıyla gerçekleştirilen aylık ihracat hacmi üzerinden de ilave MaxiPuan kazanıp, bu puanları MaxiMil olarak da kullanabilmeleri mümkün. Maximiles TİM İhracatçı Kart, otel rezervasyonundan vize işlemlerine kadar ihracatçıların hayatlarını kolaylaştıracak birçok önemli ve fark oluşturacak ayrıcalığı da içeriyor.

"BÜYÜK BAŞARILAR BÜYÜK HAMLELERLE GELİYOR" Protokolün 2021 yılında da devam etmesiyle ilgili Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “İhracat, ekonomimizin dinamosudur. Bu anlamda, üreticilerimizin ihracata yönelmesi, ihracatçılarımızın da kredi kanallarının açık tutulması, ticaretin sürekliliği açısından, büyük önem taşıyor. Türkiye İş Bankası ile geçtiğimiz yıl imzaladığımız protokol, bu yıl daha da güçlenerek devam ediyor. Son aylarda tarihi rekorlara imza atan ihracatçılarımızın, bu başarılara yenilerini eklemeleri için finansman noktasında desteklenmeleri gerekiyor. Çünkü büyük başarılar, büyük finansman hamleleriyle geliyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, Türkiye İş Bankası ile imzaladığımız bu protokolle, hem düşük faizle ihracatımızı finanse ediyor, hem kadın ihracatçılarımıza pozitif ayrımcılık uyguluyor hem de büyük hacimli bir paketi ihracatçılarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni dönemde, dünyadan ülkemize yönelen siparişlere cevap verebilmek adına ihracatçımızın yanında olmayı ve onları her alanda desteklemeyi sürdüreceğiz. “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” misyonumuza yönelik katkıları nedeniyle İş Bankası’na teşekkür ediyoruz” dedi.