İhtiyaç kredilerinde indirim var mı? 250 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar?

Merkez Bankasının geçen hafta politika faiz oranını 150 baz puan düşürmesinin ardından bankalar da kredi faizlerinde harekete geçmiş ve ilk indirim konut kredisi oranlarında gerçekleşmişti. Dikkatler şimdi tüketicilerin en çok talep ettiği ihtiyaç kredilerine çevrildi.

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZİ

TCMB sonrası “ihtiyaç kredisi faiz oranları düştü mü?” ve “en düşük ihtiyaç kredisi?” aramaları hızlanırken, bankaların bu kategoride henüz yeni bir indirime gitmediği görülüyor. Bu hafta da en ucuz ihtiyaç kredisi oranı %2,79 seviyesinde bulunuyor.

BANKA BANKA EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ

17 Aralık 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en ucuz ihtiyaç kredisi oranları şöyle:

-Alternatif Bank: %2,79

-TEB: %2,99

-ON Dijital: %3,29

-ING: %3,49

-Yapı Kredi: %3,49

-Enpara: %3,59

-Denizbank: %3,61

-QNB: %3,64

250 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

En düşük orana göre 250 bin TL kredinin geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 250 bin TL

-Kredi Vadesi: 12 ay

-Kredi Oranı: %2,79

-Aylık Taksit: 26 bin 65 TL

-Toplam geri ödeme: 312 bin 777 TL

TÜKETİCİ NE YAPMALI?

Sektör temsilcileri, yıl sonu bilanço makyajları kapsamında bankaların mevduat faizlerini yüksek tuttuğunu ve bunun 31 Aralık’a kadar devam edebileceğini belirterek “Yeni yıl ile birlikte mevduat oranlarının bir miktar aşağı çekilmesi söz konusu olabilir. Bankaların en büyük kaynağı mevduat olduğu için, o tarafta maliyetin düşmesi, ihtiyaç kredisi faizlerine de ocak ayında yansımaya başlayabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

KREDİ HACMİ SINIRLI ARTIYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre 5 Aralık ile sona eren haftada ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi, 2 trilyon 76 milyar TL olarak gerçekleşti. Önceki haftaya göre kredi hacminde yaklaşık 5,5 milyar liralık artış gerçekleşti.

Piyasada da faiz indirimi beklentisi ile son 3 haftalık süreçte kredi hacminin sınırlı arttığı dikkat çekiyor.