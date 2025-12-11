İhtiyaç kredisi çekecek herkesi ilgilendiriyor! QNB, Akbank, ING, Garanti...

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı sonrası bankalarda hareketlenmeler yaşandı. Bankaların 100 bin TL'lik kredilerinin faiz oranları ise merak ediliyor. İşte 100 bin TL'nin 120 ay vade ile toplam ödeme tutarı...

AKBANK

Faiz Oranı

%2,65

Aylık Taksit

2.770,06 TL

Toplam Ödeme

358.667 TL

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı

%2,74

Aylık Taksit

2.851,25 TL

Toplam Ödeme

359.650 TL

ALBARAKA

Kâr Payı Oranı

%2,75

Aylık Taksit

2.860,30 TL

Toplam Ödeme

363.606 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı

%2,79

Aylık Taksit

2.896,61 TL

Toplam Ödeme

374.793 TL

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı Oranı

%2,81

Aylık Taksit

2.914,80 TL

Toplam Ödeme

370.986 TL

ING

Faiz Oranı

%3,54

Aylık Taksit

3.595,30 TL

Toplam Ödeme

449.620 TL

QNB

Faiz Oranı

%2,69

Aylık Taksit

2.806,07 TL

Toplam Ödeme

351.978 TL

Halkbank

Faiz Oranı

%2,69

Aylık Taksit

2.806,07 TL

Toplam Ödeme

359.703 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı

%3,19

Aylık Taksit

3.265,41 TL

Toplam Ödeme

406.949 T