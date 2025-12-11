İhtiyaç kredisi çekecek herkesi ilgilendiriyor! QNB, Akbank, ING, Garanti...

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı sonrası bankalarda hareketlenmeler yaşandı. Bankaların 100 bin TL'lik kredilerinin faiz oranları ise merak ediliyor. İşte 100 bin TL'nin 120 ay vade ile toplam ödeme tutarı...
Faiz Oranı
%2,65
Aylık Taksit
2.770,06 TL
Toplam Ödeme
358.667 TL
Kâr Payı Oranı
%2,74
Aylık Taksit
2.851,25 TL
Toplam Ödeme
359.650 TL
Kâr Payı Oranı
%2,75
Aylık Taksit
2.860,30 TL
Toplam Ödeme
363.606 TL
Faiz Oranı
%2,79
Aylık Taksit
2.896,61 TL
Toplam Ödeme
374.793 TL
Kâr Payı Oranı
%2,81
Aylık Taksit
2.914,80 TL
Toplam Ödeme
370.986 TL
Faiz Oranı
%3,54
Aylık Taksit
3.595,30 TL
Toplam Ödeme
449.620 TL
Faiz Oranı
%2,69
Aylık Taksit
2.806,07 TL
Toplam Ödeme
351.978 TL
Halkbank
Faiz Oranı
%2,69
Aylık Taksit
2.806,07 TL
Toplam Ödeme
359.703 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı
%3,19
Aylık Taksit
3.265,41 TL
Toplam Ödeme
406.949 T
