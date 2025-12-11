FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İhtiyaç kredisi çekecek herkesi ilgilendiriyor! QNB, Akbank, ING, Garanti...

İhtiyaç kredisi çekmek isteyenler bankaların faiz oranlarını araştırıyor. Bazı bankalar ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını düşürmeye başladı. Peki, hangi banka yüzde kaç ile kredi veriyor? İşte ayrıntılar...

İhtiyaç kredisi çekecek herkesi ilgilendiriyor! QNB, Akbank, ING, Garanti...
Cansu Akalp

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı sonrası bankalarda hareketlenmeler yaşandı. Bankaların 100 bin TL'lik kredilerinin faiz oranları ise merak ediliyor. İşte 100 bin TL'nin 120 ay vade ile toplam ödeme tutarı...

AKBANK

Faiz Oranı
%2,65

Aylık Taksit
2.770,06 TL

Toplam Ödeme
358.667 TL

İhtiyaç kredisi çekecek herkesi ilgilendiriyor! QNB, Akbank, ING, Garanti... 1

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı
%2,74

Aylık Taksit
2.851,25 TL

Toplam Ödeme
359.650 TL

ALBARAKA

Kâr Payı Oranı
%2,75

Aylık Taksit
2.860,30 TL

Toplam Ödeme
363.606 TL

İhtiyaç kredisi çekecek herkesi ilgilendiriyor! QNB, Akbank, ING, Garanti... 2

İŞ BANKASI

Faiz Oranı
%2,79

Aylık Taksit
2.896,61 TL

Toplam Ödeme
374.793 TL

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı Oranı
%2,81

Aylık Taksit
2.914,80 TL

Toplam Ödeme
370.986 TL

ING

Faiz Oranı
%3,54

Aylık Taksit
3.595,30 TL

Toplam Ödeme
449.620 TL

İhtiyaç kredisi çekecek herkesi ilgilendiriyor! QNB, Akbank, ING, Garanti... 3

QNB

Faiz Oranı
%2,69

Aylık Taksit
2.806,07 TL

Toplam Ödeme
351.978 TL

Halkbank

Faiz Oranı
%2,69

Aylık Taksit
2.806,07 TL

Toplam Ödeme
359.703 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı
%3,19

Aylık Taksit
3.265,41 TL

Toplam Ödeme
406.949 T

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merkez Bankası rezervleri ne kadar oldu?Merkez Bankası rezervleri ne kadar oldu?
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldıBankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
faiz kredi banka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.