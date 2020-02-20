İhtiyaç kredisi faiz oranları son 1 yılda yüzde 52 düşüş gösterdi

İhtiyaç kredisi taban faiz oranları şubat ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52 düşüş yaşadı. Hesapkurdu'nun verilerine göre, bankalar tarafından verilen en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı 2019 Şubat ayında yüzde 1,89’ken 2020’de yüzde 0,89’a geriledi. İhtiyaç kredisi taban faiz oranının yüzde 2,45 ile son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı 2019 ve 2018’in eylül, ekim ve kasım aylarında ihtiyaç kredisi kullananlar, yeniden yapılandırma ile faiz yükünden kurtulmak istiyor.

'20 BİN TL'LİK İHTİYAÇ KREDİSİNDE YAPILANDIRMAYLA 3 BİN 370 TL TASARRUF SAĞLANABİLİYOR'

İhtiyaç kredisi borçlarının yapılandırılmasıyla küçük meblağlarda bile faizden tasarruf edilebildiğini belirten Hesapkurdu.com Kredi Ürün Müdürü Ersin Yaşar, "Örneğin, geçtiğimiz yıl şubat ayında 24 ay vade ile 20 bin TL’lik ihtiyaç kredisi kullanan bir kişi en düşük faiz oranı olan yüzde 1,89 üzerinden kredisini almış olsaydı, ödeyeceği toplam tutar 2 yılsonunda 26 bin 155 TL olacaktı. Ancak bugün, kalan bir yılık borç için yapılandırmaya giderse mevcut kredi faizi oranı yüzde 0,89 üzerinden 3 bin 370 TL tasarruf sağlamış olacak. Kredi yapılandırması yalnızca güncel faiz oranlarından maliyet avantajı sunmuyor, ayrıca farklı bankalardaki kredilerin tek bir bankada toplanmasına ve esnek bir planın oluşturulmasına da olanak sağlıyor” ifadelerini kullandı.