İhtiyaç kredisi faizinde en düşük oran ortaya çıktı (TEB, ING, Yapı Kredi)

Nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar kredi faiz oranlarını yakından takip ederken ihtiyaç kredisi faiz oranları merak ediliyor. Bankaların sunduğu en düşük faizli ihtiyaç kredileri belli oldu.

Hande Dağ

Kredi faizlerinde son durum! İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Nakit ihtiyacı olanlar, bankalar tarafından sunulan kredi faiz oranlarını yakından takip etmeye devam ediyor. 4 Şubat 2026 Çarşamba günü itibarıyla bankalarca sunulan 250 bin TL'lik 12 ay vadeli ihtiyaç kredisinin faiz oranları belli oldu.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Banka banka en düşük oranlı ihtiyaç kredisi faizleri şu şekilde:

  • TEB: Yüzde 2,99
  • Alternatif Bank: Yüzde 3,09
  • ING Bank: Yüzde 3,29
  • ON Dijital: Yüzde 3,29
  • Yapı Kredi: Yüzde 3,49
  • Enpara: Yüzde 3,49
  • Denizbank: Yüzde 3,61
  • QNB: Yüzde 3,64

250 BİN TL'NİN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

Faiz oranı olarak yüzde 2,99 dikkate alındığında 250 bin TL ihtiyaç kredisinin 12 ay vadede geri ödeme tablosu şu şekilde:

  • Kredi Tutarı: 250 bin TL
  • Kredi Oranı: Yüzde 2,99
  • Kredi Vadesi: 12 ay
  • Aylık Taksit: 26 bin 464 TL
  • Toplam Geri Ödeme: 319 bin TL

Bankalar tarafından sunulan kredi faiz oranları değişiklik gösterebilir.

