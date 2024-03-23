İhtiyaç kredisi faizleri uçuşa geçti! Geri ödemeler dar gelirli için neredeyse imkansız oldu! Mevduat faizleri ve taşıt kredisi de değişti…

Bankalar düğmeye bastı ihtiyaç kredisinde faiz oranları güncellendi. Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artırımı kararı sonrası mevduat faizleri yüzde 55'e ihtiyaç kredisi faizleri de 13 puanlık artışla yüzde 76'ya yükseldi. Buna vergiler ve diğer giderler de eklendiğinde ortalama faiz oranı yüzde 117’leri buldu.

GEÇEN YIL İLE BU ARASINDAKİ FARK 30 BİN LİRAYI GEÇTİ

İhtiyaç kredisi faizleri uçuşa geçerken son 22 yılın zirvesine ulaşıldı. 2023 yılında 100 bin liralık bir ihtiyaç kredisini yüzde 2,40 oranından çektiyseniz eğer bunun geri ödemesi toplamda 121 bin 440 liraya çıkıyordu ancak güncellenen yeni faiz oranları ile birlikte aynı krediyi şimdi çekseniz yüzde 5,45 hesaplandığında geri ödemeniz 151 bin 700 lirayı buluyor.

MEVDUAT FAİZLERİ YÜZDE 55’İ GEÇTİ

Mevduat faizinde de yarış kızıştı. 32 günlük vadelerde oran yüzde 55'i buldu. Bankalara göre oran değişmekle birlikte vadeli hesabında bir milyon lirası bulunan bir kişi yüzde 55'ten hesaplandığında vade sonunda 1 milyon 45 bin 808 lira gelir elde edebiliyor.

TAŞIT KREDİLERİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

BDDK taşıt kredisi taksitlerinde de değişikliğe gitti. 1 milyon 600 bin liranın altındaki taşıtlar 48 ay, 4 milyonla 5 milyon lira arasındaki araçlara 12 aylık kredi çekilerek alınabilecek.

“EV ALMAK, ARABA ALMAK ARTIK HAYAL OLDU”

Show Haber muhabiri ise yüksek faiz oranları ile ilgili halka soru yönelttiğinde şu cevapları aldı: “Durumu iyi olan daha iyi oluyor, kötü olan ise daha da kötü oluyor. Zengin daha zengin oluyor. Çok yüksek artık hayal oldu ev almak, araba almak gerçekten gençlerin işi çok zor.”

“İhtiyaç kredileri çektiğiniz zaman bunu geri ödeme gücü olabilecek kişi sayısı çok az bu faiz oranları enflasyonun altında bence daha yüksek de olması gerekiyor.”

“Mevduat faizi yüksek ama bir şey kazanmış olmuyoruz yani bu matematikle hala eriyor. Çünkü enflasyon bence daha yüksek. İnsanların bir kar ettiğini sanmıyorum.”