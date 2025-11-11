İhtiyaç kredisi faizlerinde yeni oran! 250 bin TL'nin geri ödemesi kaç TL oldu? Garanti Bankası, QNB, TEB ve ING...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, 31 Ekim ile sona eren haftada ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi 2 trilyon 1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Önceki haftaya göre toplam kredi hacminde 36 milyar liralık artış yaşandı. Bu rakam, kredi hacminde son 5 haftanın en hızlı artışı olarak da dikkat çekti.

DİKKATLER KREDİ FAİZLERİNDE

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; TCMB’nin ekim ayındaki toplantıda politika faiz oranını 100 baz puan indirmesi ve geçen hafta açıklanan ekim enflasyon verisinin de %2,55 ile beklenti altında kalması üzerine dikkatler bir yandan da ihtiyaç kredilerine çevrildi. "İhtiyaç kredilerinde düşüş var mı?" sorunun cevabı aranırken; bankalarca bu hafta sunulan oranlarda herhangi bir yeni indirim gözlemlenmedi.

1 YIL VADELİ EN UCUZ KREDİLER

11 Kasım 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük oranlı, 12 vadeli ihtiyaç kredileri şöyle:

-TEB: %2,99

-Alternatif Bank: %2,99

-ON Dijital: %3,59

-Denizbank: %3,61

-QNB: %3,64

250 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

250 bin TL ihtiyaç kredisinin 1 yıl vade ile örnek geri ödeme tablosu:

**-Kredi Tutarı: 250 bin TL

-Kredi Vadesi: 12 ay

-Kredi Oranı: %2,99

-Kredi taksiti: 26 bin 464 TL

-Toplam geri ödeme: 319 bin 2 TL

2 YIL VADELİ EN UCUZ KREDİLER

11 Kasım 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük oranlı, 24 vadeli ihtiyaç kredileri şöyle:

-TEB: %2,99

-Alternatif Bank: %3,19

-ING Bank: %3,24

-QNB: %3,29

-Garanti BBVA: %3,29

250 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

250 bin TL ihtiyaç kredisinin 2 yıl vade ile örnek geri ödeme tablosu:

**-Kredi Tutarı: 250 bin TL

-Kredi Vadesi: 24 ay

-Kredi Oranı: %2,99

-Kredi taksiti: 16 bin 208 TL

-Toplam geri ödeme: 390 bin 419 TL