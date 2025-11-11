4,1 milyon kişi listede! Kredi ve kredi kartı borcu...

Bireysel kredilerin geri dönüşü ile ilgili sorun sürüyor. Son olarak 9 ayda takibe düşen kişi sayısı belli oldu.

Nefes'te yer alan habere göre; Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 19 artarak 1 milyon 661 bin 750'ye ulaştı.

Bu dönemde bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 17,9 artarak 1 milyon 9 bine, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 21,9 artışla 1 milyon 262 bine yükseldi.

4 MİLYON 164 BİN 702 KİŞİ KAYITLARA GEÇTİ

2025 yılı Eylül ayında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 153 bin 566; aynı dönem için bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise 138 bin 444 oldu. Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 247 bin 638 oldu.

Eylül ayı sonu itibarıyla bireysel kredi ve bireysel kredi kartı borcunu ödememiş gerçek kişilerden borcu devam etmekte olan kişi sayısı 4 milyon 164 bin 702 olarak kayıtlara geçti.

Risk Merkezi verilerine göre, Eylül 2025 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 141 artış ile 246 milyar TL oldu.

BANKALARDA TAKİPTEKİ ALACAK HACMİ 541,9 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

BDDK verilerine göre, bankalarda takipteki alacak hacmi, 6 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 541,9 milyar TL'ye ulaştı. Takipteki kredilerin toplam kredi hacmine oranı ise yüzde 2,51 olarak kayıtlara geçti.

Takipteki kredi oranı, 31 Ekim 2025 tarihi itibarıyla ihtiyaç kredilerinde yüzde 5,25, bireysel kredi kartlarında yüzde 4,37 olarak kayıtlara geçti.

Ticari kredilerde takip oranı yüzde 1,93 ile bireysel kredilere göre daha düşük seviyede kaldı ancak KOBİ kredilerinde bu oran yüzde 3,1'e ulaştı.