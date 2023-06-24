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İhtiyaç kresidisi faizleri de değişiyor! Merkez Bankası kararının yansıması başladı: 70 bin TL sınırı devam edecek

24.06.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İhtiyaç kredisi faizleri limiti Merkez Bankası faiz kararı ardından 1 Temmuz’dan itibaren değişecek. Son verilere göre yıllık oranı yüzde 41,68 seviyesinde bulunan ihtiyaç kredisi faizlerinin de artması beklenirken, bankaların 70 bin liraya kadar kredi kullandırma sınırlamasının ise devam edebileceği belirtiliyor.

İhtiyaç kresidisi faizleri de değişiyor! Merkez Bankası kararının yansıması başladı: 70 bin TL sınırı devam edecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 8.50 seviyesinden beklentilerin altında 650 baz puanlık artış ile yüzde 15 seviyesine yükseltti. Bu gelişme referans faiz oranlarının da yükselmesine neden olurken dün çok kritik bir karar daha alındı. Merkez Bankası dün referans faiz oranının 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere yüzde 1,36 olduğunu, yıllık bileşik referans faiz oranını yüzde 17,8 olarak açıkladı. Böylece kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarındaki faizlerin yanı sıra bankaların menkul kıymet tutma zorunluluğundan kaçınabilecekleri ihtiyaç kredisi faiz oranları da yeniden belirlenmiş oldu.

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FAİZLERDE LİMİT AŞILDIĞINDA ZORUNLULUK DEVREYE GİRİYOR

Ekonomi Gazetesi’nden Şebnem Turhan’ın haberine göre, referans faiz oranıyla ihtiyaç ve ticari kredi faizlerinde limitler belirleniyor. Politika faizi artırımı öncesinde referans faiz oranı yüzde 0,81 ve yıllık bileşik referans faiz oranı da yüzde 10,31 idi. Ve ticari kredi faizi için referans faiz oranının 1.4 katı aşılması durumunda yüzde 20, 1.8 katı aşılması durumunda ise yüzde 90 oranında menkul kıymet tesis zorunluluğu var. Ve bu faiz oranları yüzde 14,5 ile yüzde 18,7 seviyesindeydi. Politika faizi yüzde 15’e yükseltildi ve referans faiz oranı da yüzde 1,36 olarak ilan edildi. Böylece ticari kredi faizinde de limitler yüzde 25,04 ile yüzde 32,2’ye çıkmış oldu.

İhtiyaç kredi faizinde de 1.8 katı aşıldığında yüzde 20, 2 katı aşıldığında ise yüzde 150 oranında menkul kıymet tesis zorunluluğu var. Bu oranlar faiz artışı öncesi yüzde 18,7 ve yüzde 20,2 seviyesinde bulunuyordu. Politika faizi yüzde 15’e çıkarılması sonrası sırasıyla yüzde 32,2 ile yüzde 35,72 seviyesine çıktı.

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İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİ YÜZDE 42’YE DAYANDI

İhtiyaç kredisinde ise 70 bin liraya kadar kullandırımın menkul kıymet tesis zorunluluğu kapsamı dışında kalması bankacılık sektörünün bu alanda daha yüksek faiz oranları uygulamasını sağlıyordu. Merkez Bankası verilerine göre 16 Haziran haftası itibariyle ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 41,68 seviyesinde bulunuyor. Bu oran referans faiz oranının artırılmasıyla birlikte yüzde 32,2 ile yüzde 35,7 seviyesine çıkması beklenen ihtiyaç kredisi faiz oranı limitlerinin de üzerinde bulunuyor.

Bankacılık sektörü kaynakları ihtiyaç kredisi faizlerinde de artış yaşanacağını yine sektörün 70 bin lira altında kredi kullandırmayı tercih edeceğine işaret etti.


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