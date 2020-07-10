İhtiyaç sahibi kişilerin Genel Sağlık Sigortası primleri devlet tarafından ödeniyor. Gelir testi nedir? Gelir testi başvurusu nasıl yapılır?

Genel Sağlık Sigortası sistemi 18 yaşını doldurduktan sonra sigortalı olarak bir işte çalışan ve çalışmayan kişiler için ayrı ayrı işler. Mensup olduğu sigortalılık koluna bakılmaksızın çalışanların Genel Sağlık Sigortası primleri işveren tarafından SGK’ya ödenir. Düzenli olarak ödenen sağlık primleri sayesinde çalışan ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ek bir ücret ödemeden devletin sağladığı sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmayanlar ise; sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için sigorta primlerini kendileri ödemeleri gerekir. İşte bu noktada maddi durumu yoksulluk seviyesinin altında olan ve çalışmayan kişilerin yardımına devlet koşar.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM ÖDEMELERİ YARDIMI

Sosyal güvencesi bulunmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olan kişilerin Genel Sağlık Sigortası primleri devlet tarafından karşılanır. Kişi adına sigorta primleri düzenli olarak her ay ödenir. Kişilerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bu yardımdan yararlanabilmesi için gelir testi başvurusu yaptırması gerekir.