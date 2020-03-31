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İhtiyaç sahiplerine devletten müjde! Aylık 914 TL maaş

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.03.2020 10:33 | Son Güncelleme

Sosyal devlet anlayışının egemen olduğu ülkemizde devlet, düşük standartlarda yaşayan vatandaşlara sosyal yardım sağlar. Muhtaçlık seviyesinde yaşayan ve ihtiyaç sahibi durumundaki vatandaşları için devlet kesenin ağzını açtı. Gıda, kıyafet, odun ile kömür gibi yardımların yanında devlet kaynaklı ilgili kurum ve bakanlıklarca nakdi yardımlarda yönlendirilir.

İhtiyaç sahiplerine devletten müjde! Aylık 914 TL maaş

Prim ve yıl şartını dolduramadığı için emekli olamayan ya da çalışma imkanı bulunmayan kişilere fakirlik maaşı adı altında ödeme yapılır. Muhtaçlık aylığı olarak da isimlendirilen fakirlik maaşı, Vakıflar Genel Müdürlüğünce bağlanır. Düzenli gelire sahip olmayan ve yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen vatandaşlara bağlanan fakirlik maaşına ilişkin şartlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiştir. Peki, fakirlik maaşı nedir? Fakirlik maaşından yararlanmak için yerine getirilmesi gereken koşullar nelerdir? Fakirlik maaşından kimler yararlanabilir? İşte, fakirlik maaşına dair merak edilen bütün detaylar...

Fakirlik Maaşı Şartları Nelerdir?

  • Kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.

  • Engelli raporu olan kişilerin en az yüzde 40 oranında engel durumuna sahip olması şarttır. Engelli raporunun güncel olması da önemli bir faktördür.

  • Yardım talebinde bulunan kişinin herhangi bir sosyal güvencesi olmaması gerekir.

  • Fakirlik maaşından yararlanmak isteyenlerin herhangi bir gelir ve aylığının bulunmaması da şarttır.

  • Fakirlik maaşı alacak kişinin mahkeme kararı veya kanunla devlet ya da başka bir kişi tarafından bakım alınmamış olması da lazımdır.

  • Gelir getirici taşınır ya da taşınmaz malın olmaması önemlidir. Eğer kişinin adına herhangi bir mal bulunuyorsa ve bu mal gelir sağlıyorsa; aylık ortalama gelirin belirlenen muhtaç aylığını geçmemesi gerekir.

  • Hanede kişi başına düşen aylık gelir asgari ücretin üçte ikisinden fazla olamaz. Aynı şekilde aylık toplam gelir fakirlik aylığını geçemez.

  • Muhtarlıklardan alınan güncel fakirlik belgesinin olması da fakirlik maaşı başvurusunda etkili olan bir şarttır.

  • Nafaka alan ya da nafaka alma hakkı bulunan kişiler fakirlik maaşı için talepte bulunamaz.

    • Kimler Fakirlik Maaşı Alabilir?

    Fakirlik maaşından yararlanacak kişiler ilgili yasa kapsamında düzenlenmiştir.

    • En az yüzde 40 engellilik durumu olanlar,

    • 18 yaşından küçük anne ile babasını kaybeden ve kendisine bakacak herhangi bir aile üyesi bulunmayanlar,

    • 65 yaşını doldurmasına rağmen emeklilik maaşı alamayanlar

    • Aylık toplam geliri muhtaçlık aylığının altında olanlar

    Fakirlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır? Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

    Fakirlik maaşı başvurusu kişilerin ikamet adresinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne giderek bizzat, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi aracılığıyla online ve posta yoluyla başvurular iletilebilir. Fakirlik maaşı başvurusu sırasında istenilen belgeler ilgili kurum tarafından belirlenmiştir:

    • Başvuru sahibine ait üzerinde T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik kartı ya da nüfus suretinin fotokopisi

    • Hane halkının her birinin T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik kartı ya da nüfus suretinin fotokopisi

    • Güncel ikametgah kayıt belgesi

    • Muhtarlık onaylı muhtaçlık belgesi

    • Engelli başvuru sahipleri için en az yüzde 40 engeli tespit eden sağlık raporu

    • Aylık net geliri gösteren gelir belgesi

    • SGK hizmet dökümü

    • Muhtaçlık maaşı başvuru formu

    Fakirlik Maaşı Ne Kadardır?

    2020 yılında asgari ücret baz alınarak fakirlik maaşı için her bireye aylık olarak 914.49 TL olarak ödeme yapılır. Fakirlik başvurusunun değerlendirilip onaylanmasının ardından; kişilerin adına PTT ve Ziraat Bankası'nda hesap oluşturulur. Fakirlik maaşına ait ödeme bu hesaplar üzerinden kişilere ödenir.

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    Anahtar Kelimeler:
    Muhtaçlık aylığ, Emekli,

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