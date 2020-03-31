İhtiyaç sahiplerine devletten müjde! Aylık 914 TL maaş

Prim ve yıl şartını dolduramadığı için emekli olamayan ya da çalışma imkanı bulunmayan kişilere fakirlik maaşı adı altında ödeme yapılır. Muhtaçlık aylığı olarak da isimlendirilen fakirlik maaşı, Vakıflar Genel Müdürlüğünce bağlanır. Düzenli gelire sahip olmayan ve yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen vatandaşlara bağlanan fakirlik maaşına ilişkin şartlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiştir. Peki, fakirlik maaşı nedir? Fakirlik maaşından yararlanmak için yerine getirilmesi gereken koşullar nelerdir? Fakirlik maaşından kimler yararlanabilir? İşte, fakirlik maaşına dair merak edilen bütün detaylar...

Fakirlik Maaşı Şartları Nelerdir?