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İki asgari ücretin altına destek! İstanbul’da kentsel dönüşüm hamlesi: İBB kabul etti KİPTAŞ yapacak

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
12.07.2024 13:57
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehrin depreme dayanıklı hale gelmesi için maddi destek projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında riskli evlerin yenilenmesine yüzde 40 ila 65 maddi destek sağlanacak. İlk etapta 7 çok riskli binanın yıkılıp yeniden yapılması planlanıyor. İBB Meclis'inde onaylanan projeyi ise KİPTAŞ hayata geçirecek.

İki asgari ücretin altına destek! İstanbul’da kentsel dönüşüm hamlesi: İBB kabul etti KİPTAŞ yapacak

İBB'nin İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıracak projesi İBB Meclisi'nde kabul edildi. İBB'nin KİPTAŞ eliyle hayata geçireceği projede, yeniden yapım maliyetlerine destek sağlanması, yüksek riskli olduğu tespit edilen yapılara kira yardımı, Bayrampaşa’da geçici kiralık konut bölgesinin oluşturulması planlanıyor.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, "İstanbul Yenileniyor Platformu'nda biz riskli yapıda oturan vatandaşlarımıza uzlaşmaları halinde inşaat maliyetinde yapılarını yenileyeceğimizi taahhüt etmiştik. Ciddi de bir başvuru var. Şu an elimizde 25 binin üzerinde iki bölü üç imzası alınmış başvuru var." dedi. Proje kapsamında, hak sahiplerinin ödeyeceği yeniden yapım maliyetlerine İBB tarafından destek sağlanacak. Mali destek, "İstanbul Yenileniyor Platformu" tarafından hazırlanacak.

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"DAR GELİRLİ OLANLAR YOĞUNLUKTA"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün ise "Zemin durumu, yapı stoğunun niteliği açısından bir değerlendirme yapıp, iki yüz binin orta ve yüksek risk altında olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Bu da yaklaşık üç, üç buçuk milyon kişiye denk geliyor. Dar gelirli olanlar yoğunlukta." diye konuştu.

HANE İÇİ GELİRE BAKILACAK

Mali destek oranları hak sahiplerinin gelir durumuna göre belirlenecek. Dar gelirliler ve emekliler, en yüksek destek oranından faydalanacak. Hane içi toplam geliri 2 asgari ücretin altında olanlara yüzde 60, bu kişiler emekliyse yüzde 65, hane içi toplam geliri 3 asgari ücretin altında olanlara yüzde 40, aynı durumdaki emeklilere yüzde 45 oranında destek sağlanacak. İlk etapta "İstanbul Yenileniyor"a başvuran ve uzlaşma sağlanan toplam 25 bin hane için yaklaşık 5 milyar lira destek sağlanacak. Yüksek risk grubundaki binalarda oturan emeklilere 9 bin lira, diğer hak sahiplerine 7 bin lira kira yardımı yapılacak.

Express
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Anahtar Kelimeler:
Kentsel dönüşüm
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