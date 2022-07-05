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İki ayda üçüncü kez! Çay fiyatlarına bir zam daha geldi

05.07.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeşitli kalemlerdeki fiyat artışlarına son olarak çay fiyatlarına bugün (5 Temmuz Salı) uygulanan zam eklendi. Bugün gelen yüzde 9,5 oranındaki son çay zammı ile çaya 2 aydan kısa sürede üç kez zam uygulanarak toplam yüzde 61,3 zam yapılmış oldu. Çay fiyatlarına yeni zamların ise yolda olduğu belirtiliyor...

İki ayda üçüncü kez! Çay fiyatlarına bir zam daha geldi

Çay fiyatlarına bir zam daha! En son geçtiğimiz hafta çaya yüzde 2,5 oranında zam uygulanmıştı. Bugün gelen zamla iki aydan kısa bir sürede üçüncü kez zam uygulanmış oldu ve zam oranı bu süreçte toplamda yüzde 61,3'ü buldu.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA ZAMLANMIŞTI

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) 16 Mayıs tarihinde çaya ortalama yüzde 43.71 zam yapmıştı.

Geçen hafta ise çay fiyatları yüzde 2,5 oranındaki zam ile bir kez daha arttı.

Çay fiyatları bugün yeniden zamlandı. Bloomberg HT'de yer alan habere göre yüzde 9,5 oranında yeni bir zam geldi.

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YENİ ZAMLAR YOLDA

Temmuz ve ağustosta yeni çaya yeni zamlar uygulanması bekleniyor.

ÇAY TABAN ALIM FİYATLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs ayında yaş çay taban alım fiyatını duyurmuştu.

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Yaş çay 20221'de 3,87 liraydı. Mazyıs ayında yapılan açıklama ile alım fiyatı yüzde 73 artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme primi de yüzde 130,8 artışla 30 kuruşa çıkarılarak fiyat 7 TL seviyesine çıkmıştı.

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