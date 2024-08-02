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İki bakanlık harekete geçti: Süt piyasası incelemeye alındı

02.08.2024 17:17
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanlığı ile birlikte harekete geçti. Arz - talep dengesi bozulan çiğ süt piyasasının fiyatları tartışma yaratırken yakın takibe alınarak inceleme başlatıldı.

İki bakanlık harekete geçti: Süt piyasası incelemeye alındı

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Tarım Kredi Süt Ürünleri AŞ'yi ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gazetecilerden gelen soruları yanıtladı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Türkiye'nin 21,5 milyon ton süt üretimi olduğunu, bunun yüzde 50'sinin sanayiye gittiğini ifade etti. Yumaklı, sanayi tesislerinin bu sütten daha fazla pay alarak, daha fazla süt ve süt ürünlerinin üretilmesiyle birlikte hem içerideki ihtiyacı karşılamasını hem de ihracatla ilgili hedeflere ulaşmayı istediklerini belirtti.

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Tarım Kredi Kooperatifleri'nin bu şekilde Türkiye genelinde 4 fabrikası olduğunu ve sayıyı artırmak için planların devam ettiğini dile getiren Bakan Yumaklı, şunları söyledi;

"Hem sanayiyle hem de üreticiyle çok yoğun bir temas içindeyiz. Maalesef ki son dönemde, özellikle son 2-3 haftalık dönemde bazı sanayi tesislerinin özellikle geriye dönük faturaları düzenleyerek üreticinin gelirini azaltma yönünde ya da fiyatları düşürme yönünde birtakım faaliyetlerde olduğunu tespit ettik.

Ticaret Bakanlığı'mız ile bunları çok yakından takip ediyoruz. Bizim üreticinin sütünü değerinde alarak bunu tüketiciye en uygun şartlarda ulaşmasını sağlayan sanayi kuruluşlarıyla ilgili hiçbir olumsuz görüşümüz yok. Ancak fırsattan istifade ederek, ortamı sadece kendi ulaşmak istedikleri menfaatlerine doğru evirmek isteyenlere karşı çok yoğun bir şekilde inceleme süreci başlatmış bulunuyoruz.

Özellikle rekabet koşullarına da uygun olmayan şekilde bir araya gelerek üreticinin elinden değerinin altında ürün almakla ilgili bazı oluşumların da olduğunu tespit ettik, hem biz hem de Ticaret Bakanlığı'mız. Ticaret Bakanlığı'mız da bu yönüyle bunları araştırmaya ve incelemeye başlamış durumda."

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SÜT FAZLASINDA ÜRETİCİYİ DE KORUMAK ADINA ADIMLAR ATILIYOR

Bu dönemde hem sıcaklıkların artması hem de üretimin çok olması sebebiyle oluşan süt fazlasını üreticiyi de korumak adına bir regülasyonla çözme yolunda geçen haftadan itibaren bir adım attıklarını dile getiren Bakan Yumaklı, "Yaklaşık 1000 tonluk günlük sütü biz piyasadan çekeceğiz. Eğer gerekiyorsa bu rakamı da fazlalaştıracağız. Sene sonuna kadar da bu regülasyona devam edeceğiz. Üreticinin elinde ürünün kalmamasını sağlamak için yapıyoruz. Bunu kötüye kullanmak isteyen kuruluşları da buradan ikaz ediyorum tekraren; bu regülasyon amaçlı bizim yapmış olduğumuz süt tozuna çevirme işlemini, üreticinin elinden daha da ucuza almak için farklı bir yönüyle kullanmak isteyenlerin kesinlikle bu yola tevessül etmemelerini özellikle ikaz etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

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"HER İKİ BAKANLIK OLARAK DA GEREKLİ YAPTIRIMLARI YAPACAĞIZ"

Türkiye'de süt üretiminin her geçen gün arttığını söyleyen Yumaklı, şunları dile getirdi:

"Bizim istediğimiz şu, üretici kendi maliyetlerinin üzerine makul bir karla sürdürülebilir, verimli, kaliteli bir üretim yapmak adına bu üretimine devam edecek. Sanayimiz de bu ürünleri kullanacak, yurt içindeki ihtiyacı karşıladıktan sonra yurt dışındaki rekabete kendisini açmış olacak. Bu yolda da hem üreticilerimizin hem de sanayicilerimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Üreticinin üretmiş olduğu ürünlerle alakalı fiyat düşümlerini görüyoruz. Bunun bir de tersi yönü var işin daha da ilginç tarafı.

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Maalesef üreticinin elinde alınan bu ürünlerin ödeme vadelerinin aslında perakende kanununa göre 30 gün içinde yapılması gerekirken bunun 4-5 aylara çıktığını da görüyoruz. Bütün bunların hepsi hem bizim hem de Ticaret Bakanlığı'mızın incelemesi altında. Gereken ne ise her iki bakanlık olarak da yaptırımları yapacağız.
Amacımız, sanayi tarafını, üretim tarafını mağdur etmeden belli bir stabilizasyonda gitmesini sağlamak. Üretimin istediğimiz ölçüde hem yurt içi ihtiyaçları karşılayacak hem de yurt dışı rekabete açılacak hale gelmesinin tek yolu hem üreticinin hem de bunu işleyen sanayicinin kar etmesidir, hem de tüketicinin uygun fiyatta ürüne kavuşmasıdır."

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FINDIĞIN ALIM BEDELİ 130 TL

Fındık alım fiyatlarıyla ilgili gelen soruları da yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi olarak levant kalite fındık için 130 lira alım bedeli açıkladıklarını belirterek, fındığın çok önemli bir ihracat kalemi olduğunu, fiyatın hem yurt dışı rekabet hem de yurt içindeki maliyetler gözetilerek açıklandığını söyledi. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
süt tarım ve orman bakanı
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