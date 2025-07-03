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Şehit yakınları ve gazilere yüzde 50 indirim! Bakan Göktaş duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve BOTAŞ iş birliğiyle ilk kez hayata geçirilecek uygulamayla şehit yakınları ve gazilerin evsel doğal gaz tüketiminde yüzde 50 indirim sağlandı.

Şehit yakınları ve gazilere yüzde 50 indirim! Bakan Göktaş duyurdu
Ezgi Sivritepe

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca şehit yakınları ve gazilerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yeni sosyal politika ve hizmet modelleri hayata geçiriliyor. Şehit yakınları ve gazilere sunulan destek kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile BOTAŞ iş birliğiyle ilk kez hayata geçirilen düzenlemeyle doğal gazda indirim sağlandı.

Şehit yakınları ve gazilere yüzde 50 indirim! Bakan Göktaş duyurdu 1

YÜZDE 50 İNDİRİM

Bu kapsamda BOTAŞ, şehit yakınları ve gazilerin evsel tüketimlerini yüzde 50 indirimli tarifelendirecek. Konut tüketicileri için doğal gazın metreküpünü 7,771789 TL/Sm3 üzerinden tarifelendiren BOTAŞ, şehit aileleri ve gazilerin evsel tüketimlerini 3,885895 TL/Sm3 üzerinden tarifelendirilme kararı aldı.

Şehit yakınları ve gazilere yüzde 50 indirim! Bakan Göktaş duyurdu 2

BAKAN GÖKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Milletimizin emaneti aziz şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize hayatın her alanında destek sunmaya ve yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Şehit yakınları ve gazilere yüzde 50 indirim! Bakan Göktaş duyurdu 3

Bakan Göktaş, şehit yakınları ve gazilerin hayatlarını kolaylaştırmak, aile ekonomilerine katkıda bulunmak için farklı projeler yürüttüklerini söyledi. BOTAŞ yönetimine de teşekkür eden Bakan Göktaş, “Bakanlığımızın talebini geri çevirmeyen BOTAŞ ile birlikte şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin ev ekonomilerine katkı sağlamış olduk. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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şehit gazi doğal gaz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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