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İki günde binlerce ilan geri çekildi! 1 Kasım’da resmen başlamıştı: İkinci el araba ve konut satışında bir devir sona erdi

03.11.2023 14:06 | Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanlığı'nın gayrimenkul ve ikinci el araç ilanlarıyla ilgili yaptığı düzenleme yürürlüğe girdi. Yeni sistem ilan verenlerin mülk veya araç sahibi olduğunu kimlik bilgileriyle ispatlamasını şart koşarken kriterler artırılınca iki günde binlerce ilan yayından kaldırıldı.

İki günde binlerce ilan geri çekildi! 1 Kasım’da resmen başlamıştı: İkinci el araba ve konut satışında bir devir sona erdi

Ticaret Bakanlığı tarafından gayrimenkul ve ikinci el araç satışlarında, sahte ilanlarla dolandırıcılık ve spekülatif fiyat artışlarına engel olmak için yapılan düzenlemeyle kimlik doğrulama zorunluluğu 1 Kasım'da yürürlüğe girdi. Buna göre, ilan sitelerinde satış gerçekleştirmek isteyen kişiler ve emlak ofisleri e-Devlet üzerinden kimlik veya yetki belgesi doğrulaması yapmak zorunda. Yapılan düzenlemeyle birlikte mevzuata aykırı davrananlar hakkında her bir aykırılık için 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

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“SON 2 GÜNDE BİNLERCE İLAN SİTELERDEN KALDIRILDI”

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, henüz sistemin tam anlaşılmadığından bahsedip "Bu işin 2 tane maddesi var. Birincisi, bireysel ilanlarda kişi mutlaka mülkiyet sahibi olduğunu kimlik doğrulama sistemi ile ispat etmeli. İkincisi de emlakçı yetki belgesi olmadan ilan veremeyecek. Bu şekilde bilmeli ve çalışmasını eksiği varsa tamamlamalı" dedi.

Aşa, "Sahte ilan, yanıltıcı ilan, kayıt dışı emlakçılık yapan kişilerin 'sahibiyim' diye verdiği ilanlar hepsi şuan da silinmeye başladı. Son 2 günde binlerce ilan sitelerden kaldırıldı." şeklinde konuştu.

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“EN ÇOK İNTERNETTE SPEKÜLASYON VARDI”

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel ise "“Pandemi sürecinde araç fiyatlarının speküle edilmesiyle alakalı en çok kullanılan mecra internet ortamıydı. Kişiler istedikleri rakamlara istedikleri şekilde eşinin, dostunun, kendinin olmayan araçları teşhir ediyordu. Bu artık bir nevi bitti diyebiliriz." dedi.


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