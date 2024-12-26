İki ilimizi heyecanlandıran 'petrol' kararı: Ruhsat çıktı, arama çalışmalarının eli kulağında

MAPEG'in petrol hakkına müteallik kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Wali Petrol Limited Şirketi'ne Erzurum ve Erzincan il sınırları içerisinde yer alan 14 bin 836 ve 14 bin 837 hektar yüz ölçümüne sahip sahalar için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

DİYARBAKIR'DA PETROL ARAMA İÇİN KAMULAŞTIRMA KARARI

MAPEG, Diyarbakır'ın Sur ve Ergani ilçelerinde petrol arama faaliyetleri kapsamında iki farklı alan için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yararına kamulaştırma kararı aldı.

Kayapınar Hazro-4 kuyusu için ARİ/TPO/K/4857 petrol işletme ruhsatı kapsamında Diyarbakır'ın Sur ilçesi Konakcı köyünde 17 bin 632,06 metrekarelik bir alanın, Dereboyu-1 kuyusu için ise AR/TPO/K/L43-c1,c2 pafta numaralı arama ruhsatı kapsamında Ergani ilçesi Dereboyu Mahallesi’nde toplam 20 bin 616,6 metrekarelik bir alanın kamulaştırılmasına karar verildi.

TPAO'NUN ANTALYA SINIRLARINDA YER ALAN PETROL ARAMA SAHASI GENİŞLEDİ

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yer alan bir başka kararla ise TPAO'nın Antalya sınırları içinde sahip olduğu 31 bin 201 hektarlık petrol arama ruhsatına, 31 bin 152 hektarlık yeni alan eklenmişti. Böylece toplam arama alanı 62 bin 353 hektara ulaştı.

Antalya sınırlarında bulunan mevcut petrol arama sahasına eklenen yeni alanla birlikte TPAO, bölgenin hidrokarbon potansiyelini değerlendirmeyi hedefliyor.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 73,26 DOLAR

Bu arada Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,26 dolardan işlem görüyor.

Salı günü 73,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,13 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.51 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,17 artarak 73,26 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,05 dolardan alıcı buldu.

Dün, petrol piyasalarında Noel tatili nedeniyle işlem gerçekleşmezken, bugün piyasalarda işlem düşük hacimli seyrediyor.

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de gelecek yıl ekonomik iyileşmenin yaşanacağı ve petrol talebinin artacağı beklentisiyle yükseliyor. Uzmanlar, ham petrol fiyatlarının yükselişinde, Çin'de ekonomiyi canlandırmak için 3 trilyon yuanlık rekor mali teşvik uygulanacağına dair haberlerin etkili olduğunu ifade ediyor.

Çin, gelecek yıl için para politikası duruşunun "ılımlı gevşek" olacağını duyurmuştu. Maliye Bakanı Lan Fo'an salı günü yaptığı açıklamada, ekonomiyi desteklemek için 2025'te tüketim ve yatırımı artırmaya yönelik adımlar atılacağını bildirdi.

Lan, ülkenin gelecek yıl daha proaktif bir maliye politikası benimseyeceğini ve mali harcamaları artırma sözü verdi. Ayrıca, ülkenin 2025'te mali harcamaların yoğunluğunu artıracağını, fonların daha hızlı dağıtılmasını sağlayacağını ve insanların refahını iyileştirmeye ve tüketimi teşvik etmeye odaklanarak mali harcama yapısının optimize edileceğini söyledi.

Fiyatlar, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin artmaya devam edeceği beklentisiyle yükseliyor.

20 Ocak'ta başkanlık görevine başlayacak Donald Trump'ın fosil yakıtları artıracak politikalar ortaya koyması ve petrol üreticilerine karşı daha olumlu olması bekleniyor.

Ayrıca, yarın, Amerikan Petrol Enstitüsü ve ABD Enerji Enformasyon İdaresinin, ABD'de ham petrol stoklarının düştüğünü açıklaması bekleniyor. Stokların azaldığı verisi ülkede talebin arttığı düşüncesini destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 74,18 doların direnç, 71,12 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır