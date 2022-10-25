'İki konuda iyi haberler bekliyoruz…' Bakan Nebati Financial Times’ta böyle duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiyi Financial Times’a değerlendirdi. Bakan Nebati, Türkiye ve Rusya arasındaki ekonomik bağları savunarak iki ülke arasında "iyi komşuluk ilişkileri" olduğunu söyledi. “İçeride ve dışarıda bazı muhalefet elementlerinin ülkenin finansal bağlantıları üzerinde kasten şüphe yarattığını” diyen Nebati, Türkiye’nin Rusya ile ekonomik ilişkilerinin “yasal” olduğunu belirtti.

Bakan Nebati, “Türkiye uluslararası finans sistemi içinde çok dikkatli hareket eden bir ülke. Uluslararası finans sistemi içinde ihlal yaratacak adımlar atan bir ülke değiliz. Bu konuda çok netiz. Her şey yasal yollardan bize geliyor” ifadelerini kullandı.

DOĞAL GAZ ÖDEME ERTELEMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, FT'ye verdiği söyleşide Türkiye'nin Rusya'dan aldığı gazda iskonto için girişimlerde bulunduğunu ayrıca Gazprom'a ödemelerin ertelenmesinin de istediğini belirtti. Nebati, iki konuda da iyi haberler beklediklerini söyledi.

Bakan Nebati söyleşide Rusya nükleer kamu idaresi kanalıyla Türkiye'ye Akkuyu'daki santralin inşası için kaynak transferi yapıldığını doğrularken, söz konusu kaynağın miktarıyla ilgili bilgi vermedi. 2022 için 28 milyar dolara ulaşan net hata noksan kalemine ilişkin de yorum yapan Bakan Nebati bu rakam içinde muhasebeleştirilmemiş turizm gelirlerinin önemli yer tuttuğuna inandığını söyledi.

RUS TURİSTLER NAKİT KULLANIYOR

Haberde net hata noksanın 28 milyar dolara kadar yükseldiği ve bu rakamın cari açığa kapatmada önemli bir rol oynadığı belirtildi. Bakan Nebati, net hata noksanda turizm gelirlerinin önemli olduğunu belirterek birçok Rus vatandaşının uluslararası ödeme yöntemlerini kullanamadığı için nakit kullandığını söyledi.

“TÜRK VATANDAŞLARI SANCILI BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR”

Enflasyonla ilgili değerlendirmeler yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati söyleşide birçok Türk vatandaşının sancılı bir süreçten geçtiğini ancak hükümetin asgari ücrete yapılan iki artışı da içermek üzere sosyal transferler yoluyla bu sancılı sürecin etkilerini sınırlamaya çalıştığını belirtti. Nebati, Türkiye'nin ödemeler dengesi sorunu yaşamayacağını ayrıca aktardı.

Nebati, Türkiye'nin etrafının "savaşlarla çevrili" olduğunu sözlerine ekledi.



