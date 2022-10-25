FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'İki konuda iyi haberler bekliyoruz…' Bakan Nebati Financial Times’ta böyle duyurdu

'İki konuda iyi haberler bekliyoruz…' Bakan Nebati Financial Times’ta böyle duyurdu

25.10.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati doğal gaz ödeme ertelemeleri, Rus turistlerin ödeme yöntemi gibi konularda Financial Times’a değerlendirmede bulundu. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkililerin yasal olduğunu söyleyen Bakan Nebati, enflasyona ilişkin de dikkat çeken bir yorumda bulundu. Türk vatandaşlarının ‘zor bir dönem’den geçtiğini belirten Nebati, asgari ücret zammı dahil sosyal transferler yoluyla bu sancılı sürecin etkilerini sınırlamaya çalıştığını belirtti.

'İki konuda iyi haberler bekliyoruz…' Bakan Nebati Financial Times’ta böyle duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiyi Financial Times’a değerlendirdi. Bakan Nebati, Türkiye ve Rusya arasındaki ekonomik bağları savunarak iki ülke arasında "iyi komşuluk ilişkileri" olduğunu söyledi. “İçeride ve dışarıda bazı muhalefet elementlerinin ülkenin finansal bağlantıları üzerinde kasten şüphe yarattığını” diyen Nebati, Türkiye’nin Rusya ile ekonomik ilişkilerinin “yasal” olduğunu belirtti.

Bakan Nebati, “Türkiye uluslararası finans sistemi içinde çok dikkatli hareket eden bir ülke. Uluslararası finans sistemi içinde ihlal yaratacak adımlar atan bir ülke değiliz. Bu konuda çok netiz. Her şey yasal yollardan bize geliyor” ifadelerini kullandı.

Fe-mR1VXoAU_FcO

DOĞAL GAZ ÖDEME ERTELEMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, FT'ye verdiği söyleşide Türkiye'nin Rusya'dan aldığı gazda iskonto için girişimlerde bulunduğunu ayrıca Gazprom'a ödemelerin ertelenmesinin de istediğini belirtti. Nebati, iki konuda da iyi haberler beklediklerini söyledi.

Bakan Nebati söyleşide Rusya nükleer kamu idaresi kanalıyla Türkiye'ye Akkuyu'daki santralin inşası için kaynak transferi yapıldığını doğrularken, söz konusu kaynağın miktarıyla ilgili bilgi vermedi. 2022 için 28 milyar dolara ulaşan net hata noksan kalemine ilişkin de yorum yapan Bakan Nebati bu rakam içinde muhasebeleştirilmemiş turizm gelirlerinin önemli yer tuttuğuna inandığını söyledi.

Fe-mR1VXoAM9wCP

RUS TURİSTLER NAKİT KULLANIYOR

Haberde net hata noksanın 28 milyar dolara kadar yükseldiği ve bu rakamın cari açığa kapatmada önemli bir rol oynadığı belirtildi. Bakan Nebati, net hata noksanda turizm gelirlerinin önemli olduğunu belirterek birçok Rus vatandaşının uluslararası ödeme yöntemlerini kullanamadığı için nakit kullandığını söyledi.

“TÜRK VATANDAŞLARI SANCILI BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR”

Enflasyonla ilgili değerlendirmeler yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati söyleşide birçok Türk vatandaşının sancılı bir süreçten geçtiğini ancak hükümetin asgari ücrete yapılan iki artışı da içermek üzere sosyal transferler yoluyla bu sancılı sürecin etkilerini sınırlamaya çalıştığını belirtti. Nebati, Türkiye'nin ödemeler dengesi sorunu yaşamayacağını ayrıca aktardı.

Nebati, Türkiye'nin etrafının "savaşlarla çevrili" olduğunu sözlerine ekledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli olacaklar dikkat! Eksik primler için..Emekli olacaklar dikkat! Eksik primler için..
Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği!Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği!
Asgari ücret için bir açıklama daha! Canlı yayında rakam değil yüzde verdiAsgari ücret için bir açıklama daha! Canlı yayında rakam değil yüzde verdi
Anahtar Kelimeler:
Nureddin Nebati

En Çok Okunan Haberler

'Bu son mesajım, herkes hakkını helal etsin'

'Bu son mesajım, herkes hakkını helal etsin'

'İlk kez benden duyacaksınız' dedi! Asgari ücrette heyecanlandıran rakam

'İlk kez benden duyacaksınız' dedi! Asgari ücrette heyecanlandıran rakam

İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı! Hedeflerinde onlar var

İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı! Hedeflerinde onlar var

Ehliyet yenileme ücreti belli oldu!

Ehliyet yenileme ücreti belli oldu!

3600 ek gösterge sonrası değişiyor! 300 bin kişi...

3600 ek gösterge sonrası değişiyor! 300 bin kişi...

Benzin ve motorin fiyatları indirimi için kritik günler! Gözler akaryakıt tabelalarında...

Benzin ve motorin fiyatları indirimi için kritik günler! Gözler akaryakıt tabelalarında...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sapkınlığın böylesi! Kadın kılığına girip köpekle ilişkiye girdi

Sapkınlığın böylesi! Kadın kılığına girip köpekle ilişkiye girdi

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.