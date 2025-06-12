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'İki şok atlatıldı' Bakan Şimşek'ten çok konuşulacak açıklama 'Sıkıntıların olduğunun farkındayız'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, uygulanan ekonomi programından destek paketlerine kadar önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek enflasyon düşüşünün içinde olunduğunu ifade ederek hem reel sektör hem de vatandaş için 2026 yılını işaret etti. Bakan Şimşek, "Enflasyon bu sene yüzde 20'lere ineceğiz. Biz bu konuda çok rahatız" dedi.

'İki şok atlatıldı' Bakan Şimşek'ten çok konuşulacak açıklama 'Sıkıntıların olduğunun farkındayız'
Ezgi Sivritepe

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek NTV'nin canlı yayınında ekonomik gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek'in açıklamaları yakından takip edildi. Şimşek, enflasyon oranları ile ilgili açıklamalarda bulunurken aynı zamanda yatırımcılar için de değerlendirmelerde bulundu.

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Bakan Şimşek'in konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:

"Programın temel hedefi enflasyonu kalıcı şekilde tek hanelere indirmek. Enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek. Bu sene bütçe açığını aşağıya çekme konusunda başarılıyız. KKM'den çıkış devam ediyor. Bugün 15 milyar doların altına indi, piyasayı bozmadan bunu başardık. Yakında muhtemelen KKM uygulaması sona erecek. Rezerv birikimi önemli. Rezervlerde 90 milyar dolarlık artış var. Program öngörüldüğü çerçevede sonuç veriyor. Enflasyon düşüyor, rezervler yükseliyor, bütçe açığı azaldı. Bu program Mart ve Nisan ayında yaşanan çok önemli iki büyük şoku atlattı.

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2023 yılının Mayıs sonuna gidin. O günden bugüne Türkiye'nin risk priminde 410 baz puan düştü. Gelişmiş ülkelerde ise bu 40 puanlık düşüş görüyoruz. Bu tesadüf olabilir mi? Program arzulanan sonuçları veriyor.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Son 1 yıla bakalım. Dezenflasyon programı uygulanıyor, ondan önce ise dezenflasyon sürecine geçiş programı uygulandı. Enflasyonda 40 puanlık bir düşüş yaşandı. Hizmet enflasyonu yüzde 51 seviyesinde. Kiralara yüzde 25 limiti getirilmişti, biz bunu kaldırdık. Bu durum manşet enflasyonunu yukarı çekti. Benzer durum özel okullarda da geçerli. Çoktan yüzde 30'ların altındayız. Kalıcı bir düşüşün eşiğindeyiz diyorduk geçen yıl bu zamanlar. Şimdi ise kalıcı düşüşün içindeyiz.

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Enerji, gıda, konut, en kritik bileşenler. Bu program, çok kapsamlı çok boyutlu bir dezenflasyon programı. Kamu maliyesinde bir disiplin oturtuyoruz. Hizmet fiyatlarında bir katılık vardı uzun süredir. Bugün, büyük resime baktığımızda hizmetlerdeki katılığın dindiğini görüyorsak bu programın sonuç verdiğini görüyoruz. Merkez Bankası bir tahmin aralığı koymuştu. Enflasyon bu sene yüzde 20'lere ineceğiz. Biz bu konuda çok rahatız.

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Bir kere vatandaş arasında elde ettiği gelirin satın alma gücünün yükseldiği bir döneme girdik. Perakendiciler ile konuştuğumuzda, bize yaranmak için söylemiyorlardır herhalde, etiketleri 3 ayda bir değiştirdiklerini söylüyorlar.

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Avantaj sağladığımız kesimler var. Esnaf çiftçi gibi... Reel sektörün 2026 itibarıyla finansmana erişiminde büyük bir rahatlama olacak. Enflasyon düşüyor, piyasalarda öngörülebilirlik ciddi bir şekilde artacak 2026 yılında.

Reformları uygulamaya koymak kolay, sonuç almak zaman gerektiriyor. Enerjide dönüşüm önemli bir reform alanıdır. Enerjdie dönüşümü biz başarıyoruz. Dijital dönüşüm, bu sene 5G'den büyük veri merkezlerine kadar çok önemli gelişmeler var. Yapısal dönüşümün de yavaş yavaş meyvelerini alacağız.

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Bizim amacımız sürdürülebilir yüksek büyüme, vatandaşımızın refahını artırmak. Bunun için fiyat istikrarını sağlamanız lazım, cari açığı düşürmeniz, bütçe disiplinini sağlamanız, makro finansal risk unsurlarını azaltmanız lazım.

YENİ DESTEK PAKETİ VAR MI?

Reel sektöre çok ciddi destek veriyoruz. İstihdam, arge, yatırım, sosyal güvenlik primi desteği gibi... Bu anlamda bakıldığında 2 trilyonluk bir kaynağı reel sektöre veriyoruz. Reel sektörün, sektörel bazda sıkıntılarının olduğunun farkındayız. Avrupa Birliği güçlü büyümüyor. Bizim pazar büyümüyor, böyle olunca daha büyük pay almak gerekiyor.

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Türkiye'nin hangi alanlarda açığı var bunu belirledik ve iki programı devreye koyduk. Geleneksel yaklaşımla, arz durumunu analiz etmeden bir takım yatırımlara girerek kendinizi zorda bulursanız, devletin imkanları sınırlı. 30 tane yüksek enerjili ürün belirledik. Bu ürünlerin herhangi birinden üretim gelsin destek vereceğiz.

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"YABANCI SERMAYEDER İÇİN CAZİBESİNİ KORUYOR"

Yeni teşvik sistemini açıkladık. Reel sektörün yanındayız, bu programın amacı reel sektörü çok ciddi desteklemek. Kullanıma hazır 114 milyar TL'lik KGF limiti var. Kalıcı bir şekilde finansmana erişimdeki kolaylık için enflasyonda da kalıcı bir düşüş şart.

Türkiye yabancı sermayeder için cazibesini bence koruyor. Küresel hiçbir firma burayı görmezden gelemez. Yetişmiş insan sayımız yıllık 900 binin üzerinde. Bunlar büyük rakamlar, Beşeri sermaye var, hızlı büyüyen bir ekonomi, altyapı da var. Türkiye'nin tabiki dönem dönem iniş çıkışları oluyor. Ancak yatırım uzun vadeli perspektifle yapılır. O nedenle inanıyorum ki yatırımlar artacak"

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek Orta Vadeli Program (OVP) rezerv
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hep aynı nakarat, anlat anlat....
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