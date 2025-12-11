"İki yıl içinde tüm Türkiye'yi kapsayacak" diyerek duyurdu: 5G 1 Nisan'da başlıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifinin görüşülmesi kapsamında TBMM Genel Kurulu’nda 5G hakkında açıklamada bulundu.

“MOBİL İLETİŞİMDE HIZ, KAPASİTE VE HİZMET KALİTESİNİ ÇAĞIN GEREKLERİYLE BULUŞTURUYORUZ”

Bütünleşik hizmet anlayışının sahadaki karşılığını güçlendiren bir diğer stratejik adımın ise Türkiye’nin haberleşme altyapısını yeni nesil teknolojilerle tahkim eden 5G süreci olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, “Türkiye, dijitalleşme yolculuğunda yeni bir safhaya daha geçmektedir. 5G teknolojisini ülkemizde devreye alarak mobil iletişimde hız, kapasite ve hizmet kalitesini çağın gerekleriyle buluşturuyoruz.” dedi.

5G İKİ YIL İÇİNDE ÜLKE GENELİNE YAYGINLAŞACAK

Bakan Uraloğlu, bu geçişle birlikte iletişim hızının yaklaşık on kat artacağını; vatandaşın daha hızlı, daha güvenilir ve daha kesintisiz bir haberleşme imkânına kavuşacağını belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu stratejik dönüşümün mali ve kurumsal zeminini de sağlam biçimde oluşturduk. 16 Ekim’de gerçekleştirdiğimiz 5G yetkilendirme ihalesi neticesinde 3,5 milyar dolar gelir elde edildi. 5G daha akıllı, daha güvenli ve daha verimli bir geleceğin anahtarıdır. İnşallah, 1 Nisan 2026 tarihinde 5G sinyali ile ülkemizi tanıştıracağız ve iki yıl içerisinde de bunu ülkemizde yaygınlaştırmış olacağız.”

GAZETECİLER 8K GÖRÜNTÜ KALİTESİNDE KESİNTİSİZ CANLI YAYIN YAPABİLECEK

Yoğun cihaz bağlantısı kapasitesiyle 5G’nin, Türkiye’yi dijital dönüşümün merkezine taşıyacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Bu teknolojiyle: tam otonom sürüşten akıllı ulaşım sistemlerine hayata geçireceğiz. Gazeteciler 8K görüntü kalitesinde kesintisiz canlı yayın yapabilecek.” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, 5G’nin, Türkiye’nin üretim gücünü, hizmet kalitesini ve teknolojik rekabetçiliğini aynı anda yükselten bir etken olacağını kaydetti.