FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İki yıllık maaş zamları yarın belli oluyor: Kamuda çalışan 700 bin kişi dikkat! Bakanlığa sunulacak

İki yıllık maaş zamları yarın belli oluyor: Kamuda çalışan 700 bin kişi dikkat! Bakanlığa sunulacak

15.01.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuda çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için geri sayım başladı. Kamu işçilerinin maaşlarına 2023-2025 döneminde yapılacak zammın belirleneceği protokol için hazırlıklarını sürdüren TÜRK-İŞ, taslak metni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak. Kritik tarih ise 17 Ocak.

İki yıllık maaş zamları yarın belli oluyor: Kamuda çalışan 700 bin kişi dikkat! Bakanlığa sunulacak

Kamuda çalışan yüz binlerce işçinin 2023-2025 döneminde yapılacak zam oranı için geri sayım başladı. Kritik maaş zammının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç başlıyor. Başta karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri olmak üzere bakanlıklar, üniversiteler, hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için TÜRK-İŞ ise hazırlıklarını sürdürüyor.

KRİTİK TARİH 17 OCAK

TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar başkanlığında, Konfederasyon bünyesinde kurulan komisyon, Çerçeve Protokole dair talepleri belirlemek için 17 Ocak'ta toplanacak.

1

BAKANLIĞA SUNULACAK

Genel Başkan Ergün Atalay'ın da katılacağı toplantıyla kamu işçisinin 2023-2025 dönemindeki ücret zammını ve sosyal haklarını içeren talepleri belirleyecek olan TÜRK-İŞ, hazırlayacağı taslak metni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak.

"ANLAŞMANIN BİR AN EVVEL UZLAŞIYLA İMZALANMASINI İSTİYORUZ"

Genel Mali Sekreter Ağar, yaptığı açıklamada, önceki dönemlerde yaklaşık 200 bin civarında işçiyi ilgilendiren görüşmelerin, taşeron sisteminden kamuda kadroya geçenlerin de dahil olmasıyla 700 binden fazla kişiyi ilgilendirdiğini söyledi.

2

Kamu işçilerinin, ücret artışı başta olmak üzere çözüm bekleyen birçok talebinin bulunduğunu belirten Ağar, şöyle konuştu:

"Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde, tüm bu taleplerimize karşılık arayacağız. 2021'de imzaladığımız protokol kapsamındaki sözleşmelerin bir bölümünün süresi bu ay, geri kalanları ise mart ayında bitiyor. Hayat pahalılığının arttığı ve yüksek enflasyonun alım gücünü düşürdüğü bugünlerde, anlaşmanın bir an evvel uzlaşıyla imzalanmasını istiyoruz. Bu kapsamda TÜRK-İŞ olarak çalışmalarımızı, bu hafta içerisinde sonuçlandıracağız. Ardından mali ve sosyal hakları içeren taleplerimizi en kısa sürede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunup pazarlık sürecini başlatacağız."

Temmuz'da yasalaşmıştı, ödemeler için beklenen gün geldi! Temmuz'da yasalaşmıştı, ödemeler için beklenen gün geldi!

DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

3

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bankalar TL mevduat faizi yarışına girdi! Yüzde 30'un da üzerine çıkacakBankalar TL mevduat faizi yarışına girdi! Yüzde 30'un da üzerine çıkacak
İslam Memiş'ten iddialı altın ve dolar yorumuİslam Memiş'ten iddialı altın ve dolar yorumu
Memur ve emekliye zam Meclis'ten geçti: 15 Ocak'a yetişecek mi?Memur ve emekliye zam Meclis'ten geçti: 15 Ocak'a yetişecek mi?
Anahtar Kelimeler:
İşçi Türk-İş Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu kamu

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı "Survivor sahte bir ortam" diyen Nagihan Karadere'yi yerin dibine soktu!

Acun Ilıcalı "Survivor sahte bir ortam" diyen Nagihan Karadere'yi yerin dibine soktu!

Haritayı paylaşıp üzen haberi verdiler... Türkiye'nin üzeri bomboş

Haritayı paylaşıp üzen haberi verdiler... Türkiye'nin üzeri bomboş

Ayçiçek yağına yüzde 10-15 indirim bekleniyor

Ayçiçek yağına yüzde 10-15 indirim bekleniyor

Gram altın bugün de zirvede! '1.220 liraya doğru...'

Gram altın bugün de zirvede! '1.220 liraya doğru...'

Depoları doldurmak için son saatler! Zam geliyor

Depoları doldurmak için son saatler! Zam geliyor

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi vermeye bugün başlıyor! İşte Yeni Evim konut kredisi için başvuru şartları…

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi vermeye bugün başlıyor! İşte Yeni Evim konut kredisi için başvuru şartları…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.