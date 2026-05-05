İkinci el araç alacaklar dikkat! Ekspertizlerde yeni dönem

İkinci el araç satışında ekspertiz yaptırılması zorunlu olmuştu. Ancak bazı ekspertizlerde rapor üzerinde yapılan oynamalar birçok defa alıcı ve satıcıyı karşı karşıya getirmişti.

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı bir taslak hazırladı. Bakanlık otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi ile hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Bu kapsamda, motorlu kara taşıtı ekspertiz hizmetlerinde kalite, şeffaflık ve güvenilirliğin artırılması, ekspertiz sektöründe haksız rekabetin önlenmesi ve tüketici haklarının korunması amacıyla hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtı Ekspertiz Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı” çalışmaları tamamlanarak kamu kurum ve kuruşları ile sektör paydaşlarının görüşüne açıldı.

EKSPERTİZ HİZMETLERİ YASAL ÇERÇEVEYE KAVUŞTU

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Ekinci'nin haberine göre; Yeni düzenleme ile ekspertiz hizmetleri ilk kez kapsamlı bir yasal çerçeveye kavuşturulurken, raporlama standartları ve ekspertiz işletmelerinin sorumluluklarına ilişkin süreçler açık ve detaylı bir şekilde düzenlendi.

YETKİ BELGESİ İLE HİZMETTE KALİTE VE GÜVEN ARTACAK

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile motorlu kara taşıtı ekspertiz hizmeti veren işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yetki belgesi alması zorunlu hale gelecek. İşletmelere yetki belgesi verilmesi için TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmaları, mesleki yeterlilik belgesi olan teknik sorumlu istihdam etmeleri ve mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaları gibi şartlar getirilecek. Böylece, sektöre giriş ve faaliyet şartları netleştirilerek ekspertiz hizmetlerinde kalite ve güvenilirliğin artırılması, kayıt dışı ve denetimsiz uygulamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

DİJİTAL TAKİP DÖNEMİ

Bugüne kadar ekspertiz raporlarının merkezi bir sistemden bağımsız ve uygulama birliği olmayan yöntemlerle düzenlenmesi, haksız ticari uygulamalar ve tüketici mağduriyetlerine sebep olabiliyordu. Yeni düzenleme ile sektördeki sorunları gidermek amacıyla Ticaret Bakanlığı bünyesinde "Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi" kurulacak ve ekspertiz raporlarının tamamının dijital ortamda, şeffaf ve izlenebilir olması sağlanacak.

SAHTE RAPOR RİSKİ ORTADAN KALKACAK

Böylece, ekspertiz işletmeleri düzenledikleri tüm raporları Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemine kaydetmek zorunda olacak. Raporlar üzerinde sonradan değişiklik yapılmasını engelleyen bu sistemle sahte rapor riski ortadan kaldırılacak. Ayrıca, vatandaşlar rapor üzerindeki karekod aracılığıyla belgenin doğruluğunu anında teyit edebilecek.

SİGORTA GÜVENCESİ GETİRİLECEK

Yeni düzenleme ile işletmelerin hazırladıkları ekspertiz raporlarına ilişkin sorumlulukları da açıklığa kavuşturulacak. Buna göre, ekspertiz işletmeleri, rapordaki hata, eksiklik veya gizlenen kusurlar nedeniyle oluşacak değer farkı veya onarım masraflarından sorumlu olacak ve olabilecek mağduriyetler işletmelerin yaptırmak zorunda olduğu sigorta aracılığıyla tazmin edilebilecek.

Ayrıca, raporlara yönelik itiraz süreci de dijitalleşerek, şeffaf bir yapıya kavuşturulacak. Vatandaşlarımız, 5 gün içinde sistem üzerinden itiraz edebilecek; işletmeler ise bu itirazları 3 gün içinde sonuçlandırarak gerekmesi halinde raporu bedelsiz yenilemekle yükümlü kılınacak.