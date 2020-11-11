İkinci el araç fiyatları yükselince çareyi bunda buldu! Maliyeti 15 bin lira

Son dönemlerde hızla artan 2. el araç fiyatları vatandaşları kara kara düşündürürken bu durum farklı çözüm bulma arayışlarını da ortaya çıkardı. Diyarbakır'da Ömer Çelik isimli bir vatandaş, yüksek fiyat nedeni ile 2. el araç alamayacağını anlayınca farklı bir yönteme başvurdu. Normalde hurdaya çıkması gereken 1988 model bir araca rastlayan Çelik, bu otomobili 3 bin lira karşılığında aldı.

'Yeni' aracını sanayiye götüren Çelik, ustalardan otomobilinin sorununu öğrendi. Aracın yaklaşık 10 bin liralık masrafın ardından çalışabileceğini öğrenen Çelik, otomobilinin yapılmasını istedi. Toplamda yaklaşık 15 bin liraya 'yeni' bir araç sahibi olan Çelik, imkansızlıklar nedeni ile 32 yaşındaki aracıyla yollara çıkacak.

32 YAŞINDAKİ ARACI YENİLEDİ

Hayalindeki aracı alamadığını belirten Ömer Çelik, piyasa değeri şuanda 30 bin lira olan eski model aracı 3 bin liraya alıp yapmaya karar verdiğini söyledi. Çelik, "Sıfır araç yok, 2. el araçlarda da fiyatlar yüksek. Ben de bu nedenle 1988 model aracımı yenilemek zorunda kaldım. Araçların yüksek fiyatları nereye kadar gideceğini bilmiyoruz, bundan kaynaklı eski araçlarımızı tekrar yenilemek zorundayız.