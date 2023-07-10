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İkinci el araç satışında yeni oyun! Zam üstüne zam yapıyorlar

10.07.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, aksesuarlı otomobil fiyatı tabiriyle sıfır araç bulunamaması sonrası bayilerin ek kazanç elde etme çabası yüzünden tanıştı. 6+6 kuralını, ikinci elin fiyatı sıfırı geçemez düzenlemesi izledi. Fırsatçılar da yöntemlerini güncelledi. Artık galeriden araç almak isteyenler aksesuar farkıyla karşılaşıyor.

İkinci el araç satışında yeni oyun! Zam üstüne zam yapıyorlar

İkinci el otomobil satışında düzenlemeye gidildi. Aracın satış fiyatı artık sıfır fiyatını geçemeyecek. Ancak bazı satıcılar bu kurala uymamak için aksesuar oyunu başlattı.

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ARAÇLARA ZAM ÜSTÜNE ZAM YAPILIYOR

Bir aracın ikinci el satışı için 2 milyon 100 bin TL istenmiş ancak aynı aracın sıfır fiyatı yetkili satış mağazasında 2 milyon 54 bin TL. Cam tavan, hafızalı koltuk, karartılmış aynalar, otomotik farlar... Araçların sıfır satışında ek ücret alınabilecek donanımlar bahane ediliyor. İkinci el araçlara zam üstüne zam yapılıyor.

"ARACIN FİYATINI ÇOK ARTTIRAN ŞEYLER"

Aracını satılığa çıkaran bir kişi "Bizdeki araç ekstra donanımlı. Araç koltuğu farklı, sıfırında cam tavan yok, bunda cam tavan var. Aracın fiyatını çok artıran şeyler" dedi.

'TÜRKİYE'DE TEK' VE 'ÖZEL SİPARİŞ' OYUNU

ATV'nin haberine göre internetteki araç ilanları da 'özel sipariş' ya da 'Türkiye tek' notuyla güncellenmeye başlandı.

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Anahtar Kelimeler:
ikinci el araç

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