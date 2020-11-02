İkinci el araçlarda fiyatlar düşecek mi?

İkinci el otomobil pazarında koronavirüs ve dövizle birlikte yüzde yüze varan fiyat artışları yaşandı. Fahiş fiyatların düşmesini dört gözle bekleyen asgari ücretle çalışan vatandaş, 13 aylık maaşını hiç harcamadan biriktirse bile 30 bin liraya parasının karşılığını verecek bir otomobil alamıyor. Araç alan çoğu vatandaşın borçlanarak otomobil sahibi olduğu öğrenilirken, fiyatların kış mevsiminde de düşmeyeceği ön görülüyor.

'FİYATLARDA İNİŞ SÖZ KONUSU OLMAZ ANCAK FİYATLARIN ARTIŞI BEKLENTİSİ İÇERİSİNDE DEĞİLİZ'

Konuyla ilgili konuşan Eskişehir Oto Galericiler Dernek Başkan Yardımcısı Akın Taymaz, ikinci el araç fiyatlarında artış ve düşüş beklemediklerini söyledi. Taymaz, "Fiyatlarda kışa doğru bir artış beklemiyoruz, ama inmesi de pek mümkün gözüklüyor. Çünkü şu anda fiyatları belirleyen ithalat, Türkiye’de üretilen yerli otomobiller ve buna bağlı satışlar. Korona virüs sebebiyle Türkiye’deki satışlar oldukça arttı. Dövizin artmasıyla beraber fiyatlar da yükseldi. Kışa doğru üretim artmadığı için fiyatların inişi söz konusu olmaz ancak fiyatların da artışı beklentisi içerisinde değiliz. Şu andaki fiyatlar sıfırından pahalı değil. Sektörümüzün alacağı önlemler olsa olsa değişik kampanyalar ve bunlara bağlı önlemler. Bu fiyat düzeyinde devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.