İkinci el otoda online olarak en çok satılanlar belli oldu

INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, geçen ay Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 181 bin 568 adet satış gerçekleşti. Satışlarda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48, mayısa kıyasla da yüzde 3'lük artış kaydedildi.

Yılın ilk 6 ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 939 bin 467 adet olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ilk yarısında 838 bin 379 adetlik satış gerçekleşmişti.

EN ÇOK SATILAN 10 MARKA

İlk yarıda ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası 138 bin 823 adet satışla VW oldu.

VW'yi, 125 bin 648 adetle Renault, 95 bin 459 adetle Ford, 89 bin 667 adetle Fiat, 56 bin 415 adetle Opel, 48 bin 628 adetle BMW, 47 bin 542 adetle Mercedes-Benz, 46 bin 862 adetle Hyundai, 44 bin 122 adetle Peugeot ve 33 bin 178 adetle Toyota takip etti.

Söz konusu markaların ilk yarı satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 77'sini oluşturdu.

EN HIZLI PEUGEOT VE FİAT SATILDI

Bu dönemde online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 33 gün olurken, en hızlı satılan markalar 29 günle Peugeot ve Fiat oldu.