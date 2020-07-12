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İkinci el otoda online olarak en çok satılanlar belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.07.2020 11:26 | Son Güncelleme

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında ilk yarıda en çok tercih edilen 3 otomotiv markası Volkswagen, Renault ve Ford olarak sıralandı. Binek araçta en fazla Passat, hafif ticaride Doblo tercih edildi. En hızlı satılan markalar Peugeot ve Fiat, en yavaş satılan ise Mercedes-Benz olarak kayıtlara geçti

İkinci el otoda online olarak en çok satılanlar belli oldu

INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, geçen ay Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 181 bin 568 adet satış gerçekleşti. Satışlarda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48, mayısa kıyasla da yüzde 3'lük artış kaydedildi.

Yılın ilk 6 ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 939 bin 467 adet olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ilk yarısında 838 bin 379 adetlik satış gerçekleşmişti.

EN ÇOK SATILAN 10 MARKA

İlk yarıda ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası 138 bin 823 adet satışla VW oldu.

VW'yi, 125 bin 648 adetle Renault, 95 bin 459 adetle Ford, 89 bin 667 adetle Fiat, 56 bin 415 adetle Opel, 48 bin 628 adetle BMW, 47 bin 542 adetle Mercedes-Benz, 46 bin 862 adetle Hyundai, 44 bin 122 adetle Peugeot ve 33 bin 178 adetle Toyota takip etti.

Söz konusu markaların ilk yarı satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 77'sini oluşturdu.

EN HIZLI PEUGEOT VE FİAT SATILDI

Bu dönemde online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 33 gün olurken, en hızlı satılan markalar 29 günle Peugeot ve Fiat oldu.

En yavaş satılan ise 39 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.

PASSAT CLİO VE FOCUS İLK 3'TE

Söz konusu dönemde ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.

Satışlarda, VW'nin Passat modeli 40 bin 998 adetle ilk sırada yer aldı. Passat'ı, 32 bin 774 adetle Renault Clio, 28 bin 984 adetle Ford Focus, 28 bin 424 adetle Renault Megane, 26 bin 693 adetle Opel Astra, 25 bin 892 adetle Renault Fluence, 21 bin 970 adetle Toyota Corolla, 20 bin 74 adetle Renault Symbol, 18 bin 510 adetle VW Golf ve 18 bin 163 adetle BMW 3 Serisi izledi.

TİCARİDE EN ÇOK SATILANLAR

Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 21 bin 450 adetle Fiat Doblo ilk sırada yer aldı.

Fiat Doblo'yu, 16 bin 522 adetle Fiat Fiorino, 15 bin 753 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 14 bin 758 adetle Ford Transit/Tourneo Courier, 11 bin 189 adetle VW Caddy, 9 bin 995 adetle VW Transporter, 9 bin 753 adetle Ford Transit, 9 bin 129 adetle Renault Kangoo, 8 bin 63 adetle Peugeot Partner ve 5 bin 214 adetle Citroen Berlingo takip etti.

AA

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