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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar yüzde 10 düştü

27.08.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluk fiyatlara da yansıdı. 6+6 düzenlemesiyle birlikte fiyatlar yüzde 5 ile yüzde 10 arasında düştü. Bireysel satışlarla ilgili bir düzenleme yapılması halinde fiyatların daha da aşağı düşeceği tahmin ediliyor.

İkinci el otomobillerde ibre tersine döndü. Aylardır düşmeyen araç fiyatları inmeye başladı. İkinci el araç satışlarda yaşanan durgunluk fiyatların düşmesine neden oldu.

FİYATLARDA YÜZDE 5-10 DÜŞÜŞ

Haberglobal'in haberine göre ikinci el araç fiyatlarında yüzde 5 ile 10 arasında indirim var. Ancak ikinci el araç satıcıları bu kez de yaşanan durgunluktan şikayetçi. İkinci el piyasasında son 2 aydır ciddi bir durgunluk yaşanıyor.

'YATIRIM ARACINA DÖNÜŞTÜ'

İkinci el araç satışları 6+6 düzenlemesiyle birlikte ciddi şekilde düştü. İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, bazı araç modellerinde yüzde 5 ile 7 arasında fiyat düşüşü olduğunu belirtti. Ertemel, araçların ihtiyaçtan çok bir yatırım aracına dönüştüğüne dikkat çekti.

'BİREYSEL SATIŞLAR DA DÜZENLENSİN'

İkinci el raç satıcıları, bireysel satışlarla ilgili de düzenleme yapılması gerektiğini dile getirdi. İkinci el araç satışında piyasanın yüzde 70'ini oluşturan bireysel satışlarla ilgili de düzenleme yapılması halinde fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba ikinci el otomobil
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