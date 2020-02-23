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İkinci el otomobil fiyatına satılan safranın fiyatı düşünce talep arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.02.2020 08:55 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ikinci el otomobil fiyatına satılan İran safranının kilosu, ürünün bollaşmasıyla birlikte 70 bin TL'den 42 bin TL'ye kadar düşünce talep arttı. İran safranına alternatif olan İspanyol safranının fiyatı ise 40 bin TL'den 30 bin TL'ye kadar indi.

İkinci el otomobil fiyatına satılan safranın fiyatı düşünce talep arttı

Marmarislilerin ve yerleşik yaşayan yabancıların kış aylarında en çok alışveriş yaptığı mekanlar arasında aktarlar geliyor. Aktarlar da en pahalı baharatlar arasında İran ve İspanya safranı başı çekiyor. Geçen sene İran safranının kilosu 70 bin TL'ye satılırken, bu yıl ürünün piyasada bol olması fiyatını 42 bin TL'ye kadar düşürdü. İspanya safranın kilo fiyatı ise 40 bin TL'den 30 bin TL'ye geriledi.

Şifa deposu olduğu, kanserin de aralarında bulunduğu birçok sağlık sorununa karşı alternatif tedavilerden kullanıldığı bilinen safranın fiyatının düşmesini fırsat bilenler soluğu aktarlarda aldı.

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KIRMIZI ALTINA TALEP ÇOK

11 yıldır aktarlık yapan Veysel Baykara (26), "Kilogramı ikinci el otomobil fiyatına denk gelen İran ve İspanya safranı en çok, ilçede yaşayan yerleşik yaşayan yabancılar tercih ediyor. İngiliz, Alman ve Rus vatandaşlarının çoğunlukta olduğu ilçede yerleşik yaşayan 50 kadar müşterimiz her hafta düzenli olarak 5 ile 10 gram arasında İran safranı satın alıyor. 70 kadar da haftalık olarak düzenli safran alan Marmarisli müşterimiz var. Müşterilerimizin çoğunluğu kadın. Kadın müşterilerimizin büyük bölümü safranı çay olarak tüketiyor. Safranın, kadın hastalıkları, adet düzensizlikleri, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirme ve özellikle kanser ile türevi hastalıkları iyi geldiği biliniyor. Geçen sene İran safranı nadir bulunduğu için kilosu 70 bin liraya satılırken bu yıl 42 bin liraya kadar düştü. Aynı şekilde İspanya safranın fiyatı da 40 bin liradan 30 bin liraya kadar indi. Kendi ağırlığının 100 bin katı suyu, sarıya boyayabilecek kadar kuvvetli bir boyama özelliğine sahip olduğu için safran, boya üretiminde kullanılır. Safran gıda, kozmetik ve alternatif tıp alanında da sıklıkla kullanılan bir ürün" dedi.

Baykara, İran'ın 'kırmızı altın'ı olan 3 bin yıllık safranın bu kadar pahalı olmasının nedeni ise 1 kilogram safran elde edebilmek için 170 bin çiçek toplanması gerekmesi ve çiçeğin çok küçük bir kısmından elde edilmesinden kaynaklandığını söyledi.

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PAHALI BAHARATLAR EN ÇOK TÜKETİLENLER ARASINDA

İran ve İspanya safranı yanı sıra kış mevsiminde en çok satılan ürünler başında yine kilosu asgari ücrete denk baharatlar oluşturuyor. Alternatif sağlık, şifa, yemekler ve içeceklere konulan damla sakızı kilosu 2 bin 500 lira, organik salep bin 200 lira, zerdeçal 150 lira, zencefil 100 lira, Venezüella'dan getirtilen doğal tarçın kilosu 200 liradan satılıyor. 6 gram İran safranı satın alan Azerbaycan uyruklu Hülya Ayazova, "Safranı hafta da üç defa çay olarak tüketiyorum. Sağlığa ve bağışıklığa çok faydası var tavsiye ederim" dedi.

Mehmet Altın ise "Zerdeçal, zencefil, köri gibi safranı da yemeklere tat vermesi için hafta bir gelip gramla alırım. Bu saydığım baharatların vücuda faydası çok. Organik olduğu için aktarları tercih ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Safran, iran safranı,

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