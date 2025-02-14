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İktidar eleştirisi gündeme oturmuştu! Tepkiler sonrası TÜSİAD'ın Başkanı Orhan Turan'dan ilk açıklama

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
14.02.2025 11:08
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Dün yapılan Genel Kurul'da açıklamalarda bulunan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, hükümetin ekonomi başta olmak üzere güncel politikalarını eleştirmişti. Söz konusu açıklamalara hükümet ve AK Parti kanadından tepkiler peş peşe gelirken; Turan'dan yeni açıklamalar geldi.

İktidar eleştirisi gündeme oturmuştu! Tepkiler sonrası TÜSİAD'ın Başkanı Orhan Turan'dan ilk açıklama

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) hükümetin ekonomi başta olmak üzere güncel politikalarını eleştiren üst düzey açıklamalar gelmiş, hazırlanan rapor bir anda gündeme oturmuştu. Yapılan açıklamalara hükümet kanadından ve AK Parti'den peş peşe tepkiler gelmişti.

TÜSİAD BAŞKANI, TEPKİLER SONRASI İLK KEZ KONUŞTU

Bir anda gündeme oturan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Sözcü TV canlı yayınına katılarak; gelen tepkilere yanıt verdi.

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TÜSİAD Başkanı Turan, özetle şunları söyledi;

  • Ben bir Anadolu çocuğuyum. Eğitimdeki fırsat eşitliğiyle buralara geldim ben.

  • Enerji, hukuk, eğitim alanında yapısal reformları hep birlikte yapmamız lazım. Aksi takdirde 3-5 yıla yine kötü şeyler yaşarız.

  • Adil paylaşıma dikkat etmemiz lazım. Büyürken, paylaşımı adil olarak yapmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Gelir dağılımını bozduk çünkü. Demokrasi yoksa gelir bekleyemiz, yargıda bağımsızlık şart.

  • Türkiye'nin enflasyonla mücadele deneyimi çok iyi değil. 3 yıldır söylüyoruz bizim hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek. 2002-2011 arasında yaptık bunu bize yüzde 5'leri gördük. 2021'deki faiz politikasıyla bozduk sistemi. Süre uzadıkça stres artıyor bunu düzeltmek için.

    Canlı Borsa
Anahtar Kelimeler:
TÜSİAD TÜSİAD Başkanı Orhan Turan
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