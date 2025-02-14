İktidar eleştirisi gündeme oturmuştu! Tepkiler sonrası TÜSİAD'ın Başkanı Orhan Turan'dan ilk açıklama

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) hükümetin ekonomi başta olmak üzere güncel politikalarını eleştiren üst düzey açıklamalar gelmiş, hazırlanan rapor bir anda gündeme oturmuştu. Yapılan açıklamalara hükümet kanadından ve AK Parti'den peş peşe tepkiler gelmişti.

Bir anda gündeme oturan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Sözcü TV canlı yayınına katılarak; gelen tepkilere yanıt verdi.

TÜSİAD Başkanı Turan, özetle şunları söyledi;

Ben bir Anadolu çocuğuyum. Eğitimdeki fırsat eşitliğiyle buralara geldim ben.

Enerji, hukuk, eğitim alanında yapısal reformları hep birlikte yapmamız lazım. Aksi takdirde 3-5 yıla yine kötü şeyler yaşarız.

Adil paylaşıma dikkat etmemiz lazım. Büyürken, paylaşımı adil olarak yapmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Gelir dağılımını bozduk çünkü. Demokrasi yoksa gelir bekleyemiz, yargıda bağımsızlık şart.