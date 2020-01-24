İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'ndan Merkel ziyareti değerlendirmesi

İSTANBUL (AA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ziyaretinin iki ülke ve Avrupa Birliği (AB) ilişkileri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

İKV'den yapılan açıklamada, İKV Başkanı Zeytinoğlu'nun Merkel'in Türkiye ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zeytinoğlu, Almanya Şansölyesi Merkel'in Türkiye ziyaretinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Almanya, AB ile ilişkilerimizde kilit ülke olduğu gibi, Almanya ile olan ikili ilişkilerimiz de hem siyasi hem de ekonomik açıdan ayrıcalıklı bir konumda." ifadesini kullandı.

Almanya'nın, Türkiye'nin AB'ye olan ihracatında en ön sırada geldiğini anımsatan Zeytinoğlu, Türkiye'de yatırım yapan Alman şirketlerinin sanayi üretiminin AB değer zincirlerinde yer almasını sağladığına dikkati çekti.

Bu bağların son dönemde siyasi sorunlar nedeniyle zayıflamasına karşın iki ülkenin önemli partnerler olduğunu aktaran Zeytinoğlu, "Almanya'nın AB üyeliği sürecinde Türkiye'de desteğini sağlamak bizim açımızdan son derece kritik. Ayrıca jeopolitik dengelerin hızla değiştiği bir ortamda Doğu Akdeniz güvenliği, Suriye'nin geleceği ve Libya'da istikrarın sağlanması gibi konularda iş birliği ve diyaloğun devam ettirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.