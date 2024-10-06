İlaçlar kara borsaya düştü! Telegram'da 3000 TL'ye satılıyor! Reçeteli ilaçlar internette kapış kapış gidiyor... Dolandırılan bile var!

İnternetin arka bahçesi kendine başına koca bir dünyayken bu sefer kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçların Telegram üzerinden satışa sunulduğu gündeme geldi. Yasa dışı ticaretin sürdüğü internette eczanede 92 TL olan ilacın Telegram'da 3000 TL'ye satıldığı öğrenildi.

Milliyet'in haberine göre, doktor kontrolünde kullanılması gereken devlet tarafından sıkı bir şekilde takip edilen kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçların Telegram'da satışa çıkması şaşırttı.

Telegram'da "Kırmızı ve Yeşil Reçeteli İlaçlar" isimli grupta yüzlerce kişi bu ilaçları almaya çalışıyor. Gruba giren kişiye ise selam verildikten sonra sabitlenmiş mesaja aktarım sağlıyorlar. O mesaj ise şu şekilde:

“Herhangi bir kâr amacı gütmez veya alım ve satımlarda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Herkese iyi eğlenceler. Alım satımlarda doğacak olan riskler size aittir, her işlemi bunu göz önüne alarak gerçekleştirin.”

İlaç satıcıları ile iletişime geçen muhabir, konuşmaları da tek tek yayınladı:

'KUTUSU 3000 TL'

K: X.. x var

Muhabir: Merhaba ne kadar elinizde?

K: Sana ne kadar lazım?

Muhabir: Ne kadar varsa, bir de fiyat öğrenebilir miyim?

K: 2 kutu var şu an. Kutusu 3000 TL.

Muhabir: Nereden alabilirim?

K: İstanbul’un neresindesiniz?

Muhabir: Avcılar’dayım.

K: İstiyorsan elimde bir kutu daha var. Normalde 50 adet oluyor içinde ama 2 adet eksik, 48 tane var. Onu da 2.5 TL’ye veririm.

POLİS OLMASINDAN KORKTU

Muhabir: Siz neredesiniz? Sahte falan değil mi?

K: Yok bro sahte falan değil de?

Muhabir: Bir arkadaşımın başına gelmişti.

K: Tanışıklığımız yok, polis amca falan çıkmayasın

Muhabir: Korkutma beni ne polis amcası. Kırk yılda bir kendimiz alalım dedik. Daha ilk dakikada ‘Polis’ dedin.

K: Metrobüse yakın mısın?

Muhabir: Yakınım ama bugün işten geç çıkacağım.

K: Kaç gibi?

Muhabir: Yarın sabah ya da yarın akşam olur mu? Geç çıkınca direkt eve bırakıyorlar, inemem ama yarın alırım uygunsa 3 kutuyu, parayı da elden veririm.

K: Tamam bro, yarın haberleşiriz o zaman, yarın kaçta çıkıyorsun işte?

Muhabir: 18.00’da en geç 19.00 metrobüste olurum. Yarına kadar satma kimseye.

K: Tamamdır, gün içinde haberleşiriz tekrar.

Muhabir: Tamamdır, görüşürüz.

Ayrıca gruptaki mesajlar incelendiğinde de dolandırılan kişilerin de olduğu tespit edildi.

BU İLAÇLARA ULAŞMAK O KADAR DA KOLAY DEĞİL

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan ise konu ile ilgili şu sözleri aktardı:



“Bu söylediğiniz şeyler korkunç ve sıkıntılı. Bu ilaçların sahte olma ihtimali var ya da yasa dışı bir şekilde bu insanlara dağıtılmış. Sahte de olsa gerçek de olsa bu tip ilaçların bu gibi yerlerde satılması ve kullanılması büyük sıkıntı yaratır. Tüm ilaçların eczanelerde alınması gerekiyor. Ancak yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçların ayrı bir özelliği var, bunların reçetesi bile özel bir sistemden yazılır. Bunların sistemde bir sınırlaması vardır. Sürekli alamaz, takipli ilaçlardır. Kaç tane hangi eczaneye geldi, oradan hangi hastaya verildiğinin raporları vardır. Bu ilaçlarda bağımlılık ve aşırı doz tehlikesi var. Sınırlı ve belli zamanlarda kullanılıp, kesilen ilaçlar. Yanlış kişilerin eline geçince farklı amaçlı kullanılır. Bu ilaçların bu şekilde satışının yapılması uyuşturucu madde ticaretine girer. Yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçlar buna giriyor."

Genelde bağımlıların almaya çalıştığını aktaran Özcan, kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçların kimlerin kullandığını da aktararak sözlerini noktaladı:

"Normalde yeşil reçeteliler genellikle psikiyatrik veya epileptik hastalarda veya özel ağrılı hastalıklarda, kırmızı reçeteliler ise kanser veya çok şiddetli hastalıklarda ve yine bazı psikiyatrik hastalarda kullanılabilir. Bu ilaçlarda aynı bağımlılık tedavisinde kurtulmaya çalışan hastalarda da kullanılıyor. Bağımlılar da uyuşturucu yoksunluğunu bu ilaçlarlar gideriyor.”