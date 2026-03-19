İlave tedbirler kapıda: Merkez Bankası’ndan hükümete mektup!

1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu’nun 42. maddesi kapsamında, enflasyon hedefine ulaşılamaması halinde sapmanın nedenlerini ve alınacak önlemleri hükümete yazılı olarak bildirdi. Hükümete iletilen mektupta, enflasyondaki gidişat değerlendirildi. 2024 Haziran’da başlayan dezenflasyon sürecinin 2025’te de devam ettiği hatırlatıldı. Ancak arz yönlü gelişmeler, fiyatlama davranışlarındaki katılık ve enflasyon beklentilerinin hedeflerle tam uyumlu seyretmemesinin dezenflasyonun hızını sınırladığı ifade edildi.

KURAKLIK VE DON VURGUSU

Kuraklık ve don olaylarının gıda fiyatları üzerindeki etkisinin enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirten Merkez Bankası, gıda fiyatlarındaki oynaklığın enflasyonun ana eğiliminde geçici bozulmalara yol açtığı belirtildi.



KİRA VE EĞİTİM

Kira ve eğitim gibi hizmet kalemlerinde fiyat artışlarının yüksek seyrettiğini belirten Merkez Bankası, telafi edici fiyat ayarlamalarının yıllık artış oranlarına katkı sağladığı belirtildi. Hizmet grubunda fiyat artışlarının genele yayılan bir görünüm arz etmesi, çekirdek enflasyon göstergelerindeki gerilemeyi yavaşlattığı kaydedildi.

Merkez Bankası, kur geçişkenliğinin 2025’te daha sınırlı kaldığını belirterek döviz kurundaki gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı olduğu belirtildi.



DEZENFLASYON SÜRECİ SINIRLI KALDI

Enflasyon beklentisinin gerilim eğiliminde olmasına rağmen hedeflerin üzerinde seyrettiği bundan dolayı dezenflasyon hızının sınırlı kaldığı kaydedildi. Aynı zamanda, talep koşulları yıl genelinde dezenflasyonist seviyelerde seyrettiği belirtildi.

“BELİRGİN BİR İYİLEŞME”

Merkez Bankası genel değerlendirmesini ise şu şekilde yaptı:

“Fiyatlama davranışlarındaki katılık, beklentilerin hedeflerle uyumunun sınırlı kalması ile dönemsel arz şokları etkili oldu. Buna karşılık, sıkı parasal duruş, finansal koşullardaki sıkılık ve talep koşullarındaki dengelenme dezenflasyon sürecini destekledi; yılın son çeyreğinde enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir iyileşme sağlandı”

2025 yılındaki politika faizi kararlarını da değerlendiren Merkez Bankası, makroihtiyati politika uygulamalarına 2025 yılında da devam edildiği belirtildi. Bu çerçevede ise, “Kur korumalı mevduat hesaplarının sonlandırılması ve Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik uygulamalar parasal aktarımı desteklendi” sözlerini kullandı.

“DURUŞ SIKILAŞACAK”

Son olarak Merkez Bankası, sıkı para politikası ile ilgili şu cümleleri kullandı:

“Enflasyon görünümünde belirgin bir bozulma olması hâlinde para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda ise ilave makroihtiyati adımlar devreye alınacaktır”