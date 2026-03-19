FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İlave tedbirler kapıda: Merkez Bankası’ndan hükümete mektup!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, hükümete açık mektup gönderdi. Merkez Bankası, 2025 yılı enflasyonunun yüzde 5’lik hedefin ve belirsizlik aralığının üzerinde gerçekleşmesinden dolayı hedef sapmasında arz yönlü şoklar yaşandığını kaydetti. TCMB, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun süreceği mesajını verdi.

İlave tedbirler kapıda: Merkez Bankası’ndan hükümete mektup!
Rümeysa Ezgi Sivritepe

1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu’nun 42. maddesi kapsamında, enflasyon hedefine ulaşılamaması halinde sapmanın nedenlerini ve alınacak önlemleri hükümete yazılı olarak bildirdi. Hükümete iletilen mektupta, enflasyondaki gidişat değerlendirildi. 2024 Haziran’da başlayan dezenflasyon sürecinin 2025’te de devam ettiği hatırlatıldı. Ancak arz yönlü gelişmeler, fiyatlama davranışlarındaki katılık ve enflasyon beklentilerinin hedeflerle tam uyumlu seyretmemesinin dezenflasyonun hızını sınırladığı ifade edildi.

İlave tedbirler kapıda: Merkez Bankası’ndan hükümete mektup! 1

KURAKLIK VE DON VURGUSU

Kuraklık ve don olaylarının gıda fiyatları üzerindeki etkisinin enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirten Merkez Bankası, gıda fiyatlarındaki oynaklığın enflasyonun ana eğiliminde geçici bozulmalara yol açtığı belirtildi.
İlave tedbirler kapıda: Merkez Bankası’ndan hükümete mektup! 2

KİRA VE EĞİTİM

Kira ve eğitim gibi hizmet kalemlerinde fiyat artışlarının yüksek seyrettiğini belirten Merkez Bankası, telafi edici fiyat ayarlamalarının yıllık artış oranlarına katkı sağladığı belirtildi. Hizmet grubunda fiyat artışlarının genele yayılan bir görünüm arz etmesi, çekirdek enflasyon göstergelerindeki gerilemeyi yavaşlattığı kaydedildi.

Merkez Bankası, kur geçişkenliğinin 2025’te daha sınırlı kaldığını belirterek döviz kurundaki gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı olduğu belirtildi.
İlave tedbirler kapıda: Merkez Bankası’ndan hükümete mektup! 3

DEZENFLASYON SÜRECİ SINIRLI KALDI

Enflasyon beklentisinin gerilim eğiliminde olmasına rağmen hedeflerin üzerinde seyrettiği bundan dolayı dezenflasyon hızının sınırlı kaldığı kaydedildi. Aynı zamanda, talep koşulları yıl genelinde dezenflasyonist seviyelerde seyrettiği belirtildi.

“BELİRGİN BİR İYİLEŞME”

Merkez Bankası genel değerlendirmesini ise şu şekilde yaptı:

“Fiyatlama davranışlarındaki katılık, beklentilerin hedeflerle uyumunun sınırlı kalması ile dönemsel arz şokları etkili oldu. Buna karşılık, sıkı parasal duruş, finansal koşullardaki sıkılık ve talep koşullarındaki dengelenme dezenflasyon sürecini destekledi; yılın son çeyreğinde enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir iyileşme sağlandı”

İlave tedbirler kapıda: Merkez Bankası’ndan hükümete mektup! 4

2025 yılındaki politika faizi kararlarını da değerlendiren Merkez Bankası, makroihtiyati politika uygulamalarına 2025 yılında da devam edildiği belirtildi. Bu çerçevede ise, “Kur korumalı mevduat hesaplarının sonlandırılması ve Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik uygulamalar parasal aktarımı desteklendi” sözlerini kullandı.

İlave tedbirler kapıda: Merkez Bankası’ndan hükümete mektup! 5

“DURUŞ SIKILAŞACAK”

Son olarak Merkez Bankası, sıkı para politikası ile ilgili şu cümleleri kullandı:

“Enflasyon görünümünde belirgin bir bozulma olması hâlinde para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda ise ilave makroihtiyati adımlar devreye alınacaktır”

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon TCMB Fatih Karahan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.