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'İlçemize İstanbul'dan yoğun talep var' 150 bin TL iken 750 bin oldu! Oraya akın ediyorlar en ucuz yerinde bile fiyatlar uçtu 'Kiralar çok arttı satılık kalmadı'

16.03.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketinin ardından vatandaşlar arasında beklenen İstanbul depremine ilişkin endişeler arttı. Deprem tedirginliği sonrası yatay mimariye yönelen çok sayıda kişinin masmavi göl ve yemyeşil zeytin ağaçları arasındaki doğa harikası İznik'e akın ettiği öğrenildi. İlçeye İstanbul'dan yoğun talep olduğu belirtilirken dönümü 150 bin TL olan yerlerin fiyatının 750 bin TL yükseldiği kaydedildi. En ucuz yerlerde bile fiyatlar uçarken kiraların arttığı, satılık kalmadığı belirtildi.

'İlçemize İstanbul'dan yoğun talep var' 150 bin TL iken 750 bin oldu! Oraya akın ediyorlar en ucuz yerinde bile fiyatlar uçtu 'Kiralar çok arttı satılık kalmadı'

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi, beklenen olası İstanbul depremi nedeniyle vatandaşları alternatif yerler arayışına girmeye itti. Vatandaşların tercih ettiği yerler arasında İznik de gösteriliyor. Tarihi M.Ö. 316 yıllarına dayanan ilçede ev ve arsa fiyatlarında büyük artış yaşanırken emlak piyasası taleplere yetişmekte zorlanmaya başladı. Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’ndeki deprem riski taşıyan illerden İznik’e büyük bir talep patlaması yaşanıyor. 736,5 kilometrekare yüzölçümüne sahip ilçede hem kiralık hem de satılık ev ya da arsa neredeyse kalmadı. Satılık ev ya da arsa fiyatları da iki kat arttı. Kiralık evlerde ise yüzde yüze yakın fiyat artışı yaşanıyor.

"İLÇEMİZE İSTANBUL'DAN YOĞUN TALEP VAR"

Konu ile ilgili açıklama yapan İznik Emlakçılar Derneği Başkanı Mustafa Can, “İlçemize özellikle İstanbul’dan yoğun talep var. Deprem korkusu insanları yatay mimariye yöneltti. Özellikle göl manzaralı olan arsalara büyük rağbet var. Artık insanlar çok katlı yapılarda oturmak istemiyor. Yüksek katlı binalardan çekiniyorlar. Her gün bununla ilgili talepler alıyoruz." ifadelerini kullandı.

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"KİRALAR ÇOK ARTTI! SATILIK YER KALMADI"

Can "İlçemizde kiralar da çok fazla arttı. Minimum artış yüzde yüz desem yanlış olmaz. Herkes kendi imkanlarına göre bir ev sahibi olmaya çalışıyor. Bunun içinde özellikle imarlı olan taşra mahallelerine büyük talep var. İznik’te revaçta olan yerlerin başında Göllüce ve Mustafalı mahalleleri geliyor. Burada satılık yer kalmaması fiyatları da yüzde 200-300 oranında arttırıyor. Diğer talepler ise resmi yolu olan ve 5 dönüm üzerinde olan meyve bahçeleri bu gibi yerlere 75 m2 bağ evi yapılabiliyor bu gibi yerlerin fiyatlarında da son zamanlarda büyük artışlar gözleniyor. Örnek vermek gerekirse geçtiğimiz sene Hespekli Mevkiinde dönüm fiyatı 150-300 bin lira arasında değişirken bu oran şimdi 750 bin liraya kadar yükseldi." şeklinde konuştu.

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"EN UCUZ YERDE BİLE FİYATLAR UÇTU"

Can "İlçemizin en ucuz olan dağ köylerinde bile fiyatlar uçtu desek yanlış olmaz. Candarlı, Hacıosman, Sansarak mahallelerimize de çok fazla talep var. Biz İznik’e olan bu talebin seçimden sonra daha da artacağını öngörüyoruz. Görüştüğümüz alıcıların neredeyse tamamı deprem nedeniyle çok tedirgin olduklarını ve bundan dolayı tek katlı yada iki katlı evlerde oturmak istediklerini söylüyorlar” dedi.

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Can, “Geçen sene itibari ile beş senelik ortalamaya bakıldığında İznik’te yılda 22 bin tapu el değiştiriyordu 2023 yılına bakıldığında bu sene bu oranın en az yüzde elli daha fazla olacağını öngörüyoruz” dedi. (İHA)

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