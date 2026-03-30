FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  3. Ekonomi

İlde ilk kendileri yaptı! Dededen kalma 2000 yıllık mağara şimdi para basıyor

Şırnak'ın İdil ilçesinde yaşayan bir aile evlerinin altındaki 2 bin yıllık mağarada mantar yetiştirmeye başladı. 200 metrekarelik alandan ayda 3 ton kültür mantarı toplayan aile şimdi köydeki diğer mağaraları da kullanarak üretimi artırmak istiyor.

Şırnak'ın İdil İlçesinde bulunan 2 bin yıllık mağarada kurulan sistem ile mantar yetiştiriliyor. Yer üstündeki taş evler, yer altında ise 2 bin yıllık geçmişleri olan doğal mağaralarda kurdukları tezgâhlarda mantar üretimi yapılıyor. Doğal mağarada aylık 3 ton organik mantar yetiştiriliyor.

AYDA 3 TON MANTAR YETİŞTİRİYOR

İdil ilçesine bağlı Yazman köyünde yaşayan Nuri Temiz, evlerinin altında bulunan yaklaşık 2 bin yıllık tarihi mağarayı üretime kazandırdı. Anne ve babasıyla birlikte kendi imkanları ile kurduğu sistemle 2 bin yıllık tarihi mağarada 200 metrekarelik alanda kültür mantarı üretimine başlayan Temiz ailesi, 84 üretim masasıyla ayda yaklaşık 3 ton mantar elde ediyor.

DİĞER MAĞARALARA DA TALİP

Gerekli destek sağlandığı takdirde köydeki diğer mağaraları da üretime açarak İdil'i bölgenin mantar üretim merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

"EĞİTİMİNİ ALDIM BAŞARDIM"

Nuri Temiz, kaldıkları mağaranın dedelerinin yaşadığı bir alan olduğunu belirterek, bunu bir şekilde değerlendirmek için araştırmalara başladığını söyledi. Araştırmaların sonucunda kültür mantarı, mağarada doğal mantar yetiştirme gibi planlar yaptığını ifade eden Temiz, "Bunu için gerekli eğitimler aldım, göründüğü gibi başarmışız. Burası 200 metrekarelik bir alandı. 21 adet rafım, 84 yataktan oluşuyor.

"HEDEFİM DAHA BÜYÜK TESİSLER"

Ayda bir yaptığımız hasatla birlikte 3 ton mantar elde ediyoruz. Hedefim daha büyük tesisler kurmaktır. Köyümüzde onlarca doğal mağara var. bu mağaralarda da destek alırsak, tesislerimizi geliştireceğiz. Kurulum aşamasında hiçbir yerden destek almadık, kendi öz kaynaklarımız ile yaptık. Ama köydeki diğer mağaraları da değerlendirirsek, çeşitli kurumlara destek için başvuru yapacağız" dedi.

"ŞIRNAK'TA İLK BİZ YAPTIK"

Oğlunun talebi ile dedesinden kalan mağarayı mantar üretim tesisine çevirdiklerini aktaran Baba Yakup Temiz, "ilk defa mağarada mantar üretimini Şırnak'ta ilk biz yaptık. Ben, eşim ve oğlumla beraber çalışıyoruz. Şu an mantarlarımızı idil ve çevre ilçelere dağıtıyoruz. Hedefimiz yurt için ve yurt dışı satış yapmaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Şırnak mantar mağara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.