İletişim Başkanlığı'nda değişim! Fahrettin Altun yerine Burhanettin Duran atandı: İşte Altun'un yeni görevi

Resmi Gazete kararları yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda değişim yaşandı. Fahrettin Altun yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran getirildi.

DURAN'DAN İLK AÇIKLAMA: "CUMHURBAŞKANI'NA ŞÜKRANLARIMI SUNARIM"

Duran atama kararı sonrasında yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunarım.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Rabbim vatanımıza ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin."

İŞTE ALTUN'UN YENİ GÖREVİ

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Fahrettin Altun ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı'na atandı.

FAHRETTİN ALTUN'DAN ATAMA SONRASI PAYLAŞIM

İletişim Başkanlığı görevini Prof. Dr.Burhanettin Duran'a devreden Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yaptı. "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle başladığım ve yaklaşık 7 yıldır sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla ayrılmış bulunuyorum" diyen Altun, şu ifadeleri kullandı;

"25 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle başladığım ve yaklaşık 7 yıldır sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla ayrılmış bulunuyorum.

Bu görevi bana tevdi eden, güvenen ve desteğini bir gün dahi esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyor, görevim süresince hep yanımda hissettiğim aileme, Türkiye İletişim Modeli’nin inşası sürecinde hep birlikte emek verdiğimiz çalışma arkadaşlarıma ve hakikat mücadelesinin yılmaz neferleri olan tüm medya mensuplarına canıgönülden teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini devralan Dışişleri Bakan Yardımcımız, kıymetli kardeşim Prof. Dr. Burhanettin Duran’a çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Kendisiyle uzun yıllar omuz omuza çalıştık, Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde birlikte varlık gösterdik. Görevi kendisine devretmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Son olarak, şahsımı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı görevine layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyor, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu’muzun tüm üyelerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum."

25 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle başladığım ve yaklaşık 7 yıldır sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla ayrılmış bulunuyorum.



Bu görevi bana tevdi eden, güvenen ve desteğini bir gün dahi… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 9, 2025

BURHANETTİN DURAN KİMDİR?

1971 yılında Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde doğan Burhanettin Duran, eski Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Duran’ın yeğenidir. 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Duran, 1994’te Bilkent Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. Aynı dönemde araştırma görevlisi olarak da görev yaptı.

Akademik hayatına Sakarya Üniversitesi’nde başlayan Duran, 2006’da doçent oldu ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı yaptı. 2009’da İstanbul Şehir Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevine geçti.

2013 yılında SETA’nın İstanbul Koordinatörlüğünü üstlendi, 2014-2024 yılları arasında da Ankara’da SETA Genel Koordinatörlüğü yaptı.

Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığına atanmadan önce Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.