İlk eşiyle fotoğraf paylaşınca ikinci eşinden aldığı 'ölüm aylığı' kesildi

Denetmenlerin raporu doğrultusunda SGK, kadının aldığı ölüm maaşını kesti. Mahkemenin yolunu Feyza Özbey, boşandığı ilk eşiyle fiilen birlikte yaşadığı iddialarını reddederek, kararın iptalini istedi. İlk eşi ile birlikte yaşamaya devam ettiği gerekçe gösterilerek aylığının kesildiğini, kurum işleminin yerinde olmadığını ileri sürerek işlemin iptaline, ödenmeyen aylıkların yasal faizi ile tahsiline ve aylıklarının ödenmesine devam edilmesine karar verilmesini talep etti.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde vefat eden ikinci eş üzerinden ölüm aylığı alan kadın, boşandığı ilk eşiyle iş toplantısındaki arkadaşları ile çektirdiği fotoğrafı sosyal paylaşım sitesinden yayınlayınca hayatının şokunu yaşadı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ( SGK ) ölüm aylığını kestiği kadın, mahkemenin yolunu tuttu. Vefat eden ikinci eş üzerinden ölüm aylığı alan kadının, yıllar önce boşandığı ilk eşiyle bir iş toplantısında birlikte çektirdiği fotoğrafları sosyal paylaşım sitesi Facebook ’ta yayınlayınca yapılan ihbarlar üzerine SGK harekete geçti.

Davalı SGK İl Müdürlüğü, idare tarafından yapılan işlemin hukuka uygun olduğunu beyanla davanın reddini talep etti. Mahkeme, davanın reddine karar verince, davacı kadın istinaf başvurusunda bulundu. Davacı kadın bu kararı da temyiz edince devreye Yargıtay 10. Hukuk Dairesi girdi. Yargıtay, vefat eden ikinci eş üzerinden alınan ölüm aylığının sosyal medyada birinci eşle çekilen fotoğraflar sebep gösterilerek kesilemeyeceğine hükmetti.

'VERİLEN KARAR, YENİ VE EMSAL BİR İÇTİHAT NİTELİĞİNDE'

Feyza Özbey’in avukat Ahmet Akarçay, "Son zamanlarda ekonomik sıkıntıların baş göstermesiyle ölen babadan kız evladına bağlanan yetim maaşı alınabilmesi için muvazaalı boşanmaların sayısı artmıştır. Muvazaalı boşanma, eşlerin resmiyette boşanmış; ancak fiili biçimde birlikte yaşamaya devam ettikleri boşanma tipi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yaşanan somut olayımız da ise; müvekkil, ilk evliliğini çekişmeli biçimde boşanarak sona erdirmiş ve akabinde ikinci evliliğini gerçekleştirmiştir. Bu evliliği de kocanın ölümü ile sona ermiş ve kocanın maaşı müvekkile dul maaşı olarak bağlanmıştır. Müvekkilimizin ikinci evliliği kocanın ölümüyle sona erince müvekkil, çalışmakta olduğu iş dolayısıyla ilk boşandığı eşi ile değişik platformlarda bir araya gelmiş ve iş arkadaşları ile toplu fotoğraflar çekilmiştir. Bu fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmıştır.