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İlk fatura İstanbul ve Ankara'ya kesiliyor! Bakanlar da hedefte, Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek rapor istedi! Ali Yerlikaya, Osman Aşkın Bak...

Ersel Yıldırım Ersel Yıldırım Mynet Genel Yayın Yönetmeni
08.04.2024 10:48
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AK Parti, 2002 yılından beri ilk kez Türkiye genelinde ikinci parti konumuna düştü. Bu durum kuşkusuz AK Parti’nin A takımında değişikliklere neden olacak. Asıl sürprizin ise kabinede olabileceği gündemdeki yerini koruyor. Özellikle Ali Yerlikaya, Yılmaz Tunç, Osman Aşkın Bak, Fatih Kacır gibi bakanların memleketlerinde AK Parti kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuyla yakından ilgileniyor.

İlk fatura İstanbul ve Ankara'ya kesiliyor! Bakanlar da hedefte, Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek rapor istedi! Ali Yerlikaya, Osman Aşkın Bak...

Belediyelerin büyük çoğunluğunu kaybeden AK Parti'de parti yönetiminin değişmesi bekleniyor. İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın görevden ayrılacak ilk iki isim olması bekleniyor. AK Parti İstanbul ve Ankara'da hem 2019'da kaybetmiş hem de Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki şehirde Kılıçdaroğlu daha fazla oy almıştı.

İLK DEĞİŞİM İSTANBUL VE ANKARA'DA OLACAK

AK Parti'nin oyu İstanbul'da 2019'a göre %48.6'dan %39.6'ya düştü. İl başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eleştirilerin hedefinde, kısa süre içerisinde İstanbul'da bir bayrak değişimi yaşanması bekleniyor.

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FATURA KESİLİYOR

AK Parti'ye asıl şok Ankara'dan geldi. Ankara'da Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'a 30 puana yakın fark attı. 2019'da Ankara'da %47.1 alan AK Parti bu seçimde %31.7'de kaldı. Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın da görevden alınması bekleniyor.

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BAKANLAR DA SORGULANIYOR! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RAPOR İSTEDİ

Bakanların seçim karnesine bakıldığında da memleketlerinde kayıplar yaşandı! Seçim sürecinde miting meydanlarında 'Sen İstanbul'u kaybettin haberin yok' diyerek İmamoğlu'na yüklenen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un memleketi Bartın'da belediye CHP'ye geçti.

OSMAN AŞKIN BAK, ÖMER BOLAT VE ALİ YERLİKAYA...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın memleketi olan Rize'nin Pazar ilçesi AK Parti'den CHP'ye geçti. CHP, Pazar ilçesinde oyların %50'sinden fazlasını aldı.

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KONYA'DA DA SÜRPRİZLER VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın memleketleri olan Konya'nın Ereğli ilçesinde de kazanan CHP oldu. Cumhur İttifakı burada MHP'nin adayıyla seçime girdi. CHP, belediyeyi %42 oyla MHP'den devraldı.

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AK Parti’nin seçimi kaybettiği illerden bir tanesi de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın memleketi Kastamonu oldu. Burada da Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı kaybeden AK Parti büyük bir hüsran yaşadı.

AK Parti’nin Dem Parti’ye kaybettiği illerden birisi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın memleketi Mardin oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un memleketi Antalya’da da AK Parti CHP’ye karşı kaybetti.

GİRESUN DA CHP'YE GEÇTİ

AK Parti’nin seçim kaybettiği önemli ilerin başında da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın memleketi Giresun geliyor. Giresun’da da AK Parti CHP’ye karşı büyük bir yenilgi yaşadı.

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JEEP ÜSTÜNDEKİ GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Afyonlu olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın memleketinde de seçimi CHP kazandı. Göktaş’ın AK Partili Belediye başkanı Hüseyin Ceylan Kurguçay ile birlikte lüks bir Çipin üstünde halkı selamladıkladığı görüntüler uzun süre konuşulmuştu.

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AK Parti’nin Afyon’da kaybetmesi hayal kırıklığı yaşattı. AK Parti’nin CHP’ye karşı büyük bir yenilgi yaşadığı illerden birisi şüphesiz Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın memleketi Ankara oldu. AK Parti Ankara’da CHP’ye karşı büyük bir oy farkı ile adeta yüzde 60’a yüzde 31 gibi büyük bir oy farkı ile hezimet yaşadı.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in memleketi Ardahan’da AK Parti Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı kaybetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in memleketi Batman’da Dem Parti seçimi kazandı.

Aslen Trabzon’lu olan ancak Hatay’da doğup büyüyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın memleketi Hatay AK Parti’nin seçim zaferi kazandığı önemli illerden oldu. Bayraktar’ın ilçesi Kırıkhan’da da ipi AK Parti göğüsledi.

TRABZON'DA AK PARTİ KAZANDI

AK Parti’nin kalelerinden birisi olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun memleketi Trabzon’da seçimi yine AK Parti önde tamamladı. Abdulkadir Uraloğlu’nun ilçesi Düzköy’de de AK Parti’nin adayı yüzde 54 oy oranı ile kazandı.

AK Parti’nin Bakanlar Kurulu’nda seçim zaferi yaşadığı iki önemli il ise Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in memleketi Erzurum’da ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin memleketi Kayseri oldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’nin memleketi İspir’de de MHP seçim yarışını önde bitirdi.

TEK TEK ANALİZ EDİLİYOR

Bakanların büyük bir çoğunluğunun memleketlerinde kaybettiği görülürken, bu durumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından analiz edildiği öğrenildi. AK Parti’ye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın illerinde kaybeden bakanlardan rapor istediği öğrenildi.

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