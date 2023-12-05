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İlk kez ev alacaklar dikkat! Herkesin gözü bu tarihte... Düşük faizli konut kredisine dair tüm detaylar

05.12.2023 17:15 | Son Güncelleme:
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Düşük faizli konut kredisi kampanyasının detayları netleşiyor. İlk defa ev sahibi olmak isteyenlerin heyecanla beklediği konut kredisi kampanyası için başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konuya dair açıklamalarda bulundu ve herkesin beklediği tarihi açıkladı.

İlk kez ev alacaklar dikkat! Herkesin gözü bu tarihte... Düşük faizli konut kredisine dair tüm detaylar

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir açıklamada bulunmuş ve kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çalışmalar yapılacağını açıklamıştı. Bu konuda Merkez Bankası ve BDDK bir karar alarak yüksek vadeli ve düşük faizli konut kredisinin yakın zaman içerisinde yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Tüm bu açıklamaların ardından ilk konutunu almak isteyen vatandaşlar büyük bir heyecanla başvuru gününü ve kampanya şartlarını araştırmaya başladılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

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Henüz gündemde olan 1.20 faizli düşük konut kredisi kampanyasıyla ilgili ayrıntılar netleşmese de beklenti vadenin 15 yıla uzaması, faizin yüzde 1.20’lere çekilmesi.

Hiç evi olmayacak olan vatandaşların faydalanacağı bu kampanya hakkında heyecanlanadıran bir açıklama da Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten geldi. Uzman isim SamimiHaber yayınında kampanyanın başlayacağı tarihi açıkladı.

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İslam Memiş; 'Yerel seçimlere yaklaşan bir süreci bekliyorlar. Ocak ayı itibariyle yani 2024 yılı itibariyle bunun akışını sağlanacağı ifade ediliyor. Ama 1.20 oranındaki faiz oranıyla ilk kez ev alacaklara yönelik bir kampanyanın sunulması farklı bir şey, maliyet noktasına baktığımız zaman özellikle hangi tür evler, taksitler ne kadar olacak kısmı tartışmalı.' ifadelerini kullandı.

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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ DUYURMUŞTU

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklamasında şunları söylemişti:

"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz"

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BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak. İlk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor. 1.20 düşük faizli konut kredisi hiç evi olmayanlara verilecek.

Kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı da olabilir.

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konut kredisi başvurusu Düşük faizli konut kredisi 1.20 düşük faizli kredi
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