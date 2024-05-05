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İlk sefer gerçekleşti! İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü: "İstanbul'dan göçü başlattık"

05.05.2024 08:41
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İstanbul-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı seferlerinin ilki Sivas'a gerçekleştirildi. 483 yolcu kapasitesine sahip seferin süresi, İstanbul-Sivas arası 7 saat 18 dakika, Sivas-İstanbul yönünde ise 7 saat 8 dakika sürecek.

İlk sefer gerçekleşti! İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü: "İstanbul'dan göçü başlattık"

Seferlerin başlaması dolayısıyla Sivas Yüksek Hızlı Tren Garı'nda düzenlenen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Belediye Başkanı Adem Uzun ve diğer davetliler katıldı.

Törende konuşan Boyraz, doğduğu topraklarda bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

"İSTANBUL'DAN SİVAS'A GÖÇÜ BAŞLATMIŞ OLDUK"

Uzakları yakın etmek, hasreti sonlandırmak, bütün erişimi daha kolaylaştırmak adına bu hizmetlerin yapıldığını belirten Boyraz, "Bugün de burada yaklaşık 400'e yakın yolcumuzla İstanbul'dan Sivas'a göçü başlatmış olduk." dedi.

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İstanbul-Sivas arasında bugün başlayan seferle 822 yolcunun seyahat ettiğini dile getiren Boyraz, şunları kaydetti:

"İnşallah bundan sonraki süreçlerde de taleplere göre değişiklikler olacaksa da onları mutlaka yapacağız. Memlekete hizmet etmenin anaya babaya hürmet olduğunun bilinciyle hep birlikte hareket ediyoruz. Emeği olan herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Sivas'a, ülkemize, hayırlı olsun. Böylesine bir medeniyet havzası olan Sivas'a sadece Sivaslıların değil başka coğrafyadaki insanların da akın edip geleceğine inancım tamdır."

"GAYET KONFORLU, RAHAT VE GÜVENLİ BİR SEYAHATTİ"

AK Parti Grup Başkanı Güler ise trenin ilk yolcularından olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Seferin hayırlı olmasını dileyen Güler, "Gayet konforlu, rahat ve güvenli bir seyahati yaklaşık 7 saatte tamamladık. Hemşehrilerimiz bizleri coşkuyla karşıladı. Bütün hemşehrilerime bu güvenli, yüksek teknoloji ürünü olan hızlı tren seyahatini tercih etmelerini öneriyorum." diye konuştu.

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Güler, yaklaşık 1 yıl önce de Sivas-Ankara hızlı tren seferlerinin başlatıldığını anımsatarak, "Bu hattı 1 milyonun üzerinde vatandaşımız kullandı. Bu eserin ortaya konulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yüksek hızlı trenin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sivas Valisi Şimşek de seferlerin hayırlı olmasını temenni ederek, "Sivas tarihi bir gün yaşıyor. Geçen yıl Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferleri başlatılarak vatandaşlarımıza büyük bir imkan sunulmuştu. Bugün de bunun devamı olarak İstanbul seferlerimiz başlamış oldu. İstanbul-Sivas arası 7 saate indi." dedi.

Belediye Başkanı Uzun da seferlerin hayırlı olmasını diledi.

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483 YOLCU KAPASİTESİNE SAHİP

İstanbul-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, 483 yolcu kapasitesine sahip setler kullanılarak işletilecek.

Ekspres aktarmasız yüksek hızlı tren İstanbul'dan 08.40'ta hareket edecek ve Sivas'a 15.58'de varacak. Sivas'tan 13.00'te hareket edecek ekspres yüksek hızlı trenler ise İstanbul'a 20.08'de ulaşacak.

İstanbul-Sivas seferi 7 saat 18 dakika, Sivas-İstanbul seferi ise 7 saat 8 dakika sürecek. Ekspres yüksek hızlı trenler, Sivas-İstanbul arasında Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye ve Pendik'te duracak.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas yüksek hızlı tren
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