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İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı mayısta azaldı

25.05.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, mayıs ayında bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 75,3 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı mayısta azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 Mayıs ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı’nı açıkladı. Buna göre, İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 75,3 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak yüzde 75,2 seviyesinde gerçekleşti.

2021 yılı mayıs ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1746 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Kaynak: İHA

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