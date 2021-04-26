İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı nisanda yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 Nisan ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı’nı açıkladı. Buna göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşti.

2021 yılı Nisan ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1745 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

AA



