FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İmalat sektörü nedir? İmalat sektörü meslekleri nelerdir?

İmalat sektörü nedir? İmalat sektörü meslekleri nelerdir?

19.07.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En yaygın tanımı ile bir mal üretme olarak bilinen imalat, temelde hafif ve ağır sanayi bağlamında gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyet; bir yarı mamül ya da ham maddenin, bir mala dönüştürülmesi olarak tanımlanabilmektedir. İmalat sektörü nedir, imalat sektörü meslekleri nelerdir?

İmalat sektörü nedir? İmalat sektörü meslekleri nelerdir?

Bir ham madde ya da yarı mamülü bir mala dönüştürme işlemine imalat denilmektedir. Dolayısıyla imalat sektörü, birçok alanda yürütülen sayısız faaliyeti kapsamaktadır. Temelde imalat sektörü, ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu bağlamda imalat sektörü meslekleri arasında da dokumacılıktan elektronik üretimine varan sayısız alan mevcuttur.

İmalat Sektörü Nedir?

İngilizce karşılığı “manufacturing” olan imalat; yarı mamülü ya da bir ham maddeyi işlemek olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla imalat işlemi, bu ham madde ya da yarı mamüllerin bir sanayi ürününe dönüştürülmesi olarak belirtilebilmektedir.

En basit tanımı ile bir mal üretme olan imalat sektörü neleri kapsar? İmalat işleminin kendi içerisinde farklı türleri bulunmaktadır. Bu türler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Kaynaklı birleştirmeler
  • Sac metal işleme
  • Talaşlı imalat (frezeleme, taşlama, delik delme, tornalama)
  • Soğuk ve sıcak çekme

İmalat Sektörü Meslekleri

Ham maddelerin el emeği veya makine ile işlenerek mala dönüştürülmesini ifade eden imalat sanayi, farklı alanları kapsamaktadır. Dolayısıyla imalat sanayi alt sektörleri arasında birçok meslek grubu da yer almaktadır.

Temelde imalat sektörü, hafif ve ağır sanayi olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu iki temel alt türün açıklamaları ise aşağıdaki gibidir;

  • Hafif sanayi: Üretilen malların dayanıksız olduğu ve gerekli makineler ile donanım için büyük yatırımların yapılmadığı bilinmektedir. İşgücü niteliksiz ya da nitelikli olabilmektedir. Ancak söz konusu elektronik alet ve araçlar olduğu zaman nitelikli işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Giyim ve dokumacılık gibi sektörlere yönelik meslekler, bu imalat türüne örnek verilebilmektedir.

  • Ağır sanayi: Son derece karmaşık bir iş örgütlenmesi söz konusudur. Büyük yatırımların gerektiği ağır sanayi sektöründe yüksek miktarda üretim gerçekleştirilmektedir. Ayrıca nitelikli iş gücü mevcuttur. Çimento, demir-çelik ve motorlu araç üretimi ile petrol arıtımı; bu imalat türünde gerçekleştirilen faaliyetlerin örneklerinden birkaçıdır.
Geleceğin meslekleri neler? Gelecekte yok olmayacak meslekler hangileridir?Geleceğin meslekleri neler? Gelecekte yok olmayacak meslekler hangileridir?

İmalat Sektöründe Yapılacak İşler

Gıda, içecek, giyim ve elektronik gibi alanlarda yürütülen imalat faaliyetleri; el emeği ya da makineler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca imalat sektörü, bir ülkenin ekonomik durumuna yönelik göstergelere de sahiptir. Örneğin az gelişmiş ülkelere bakıldığında hafif sanayi faaliyetlerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu bağlamda hafif ve ağır sanayi olmak üzere imalat sektöründe yapılan işlerden birkaçı aşağıdaki gibidir;

  • İçecek imalatı
  • Gıda ürünü imalatı
  • Tütün ürünü imalatı
  • Tekstil ürünü imalatı
  • Rafine edilmiş petrol ve kök kömürü imalatı
  • Kauçuk ve plastik imalatı
  • Elektronik ve optik ürün imalatı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vatandaşa önemli çağrı: 300 lira cebinizde kalacakVatandaşa önemli çağrı: 300 lira cebinizde kalacak
EYT için Bakan Bilgin'den beklenen açıklama geldiEYT için Bakan Bilgin'den beklenen açıklama geldi
EYT bekleyenler dikkat, tüm formülleri unutun!EYT bekleyenler dikkat, tüm formülleri unutun!
Anahtar Kelimeler:
imalat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

13 aylık Muhammed'in feci sonu!

13 aylık Muhammed'in feci sonu!

Diyanet'ten 'Cübbeli Ahmet'e yanıt! 'Rahatsız edici ve üzücü'

Diyanet'ten 'Cübbeli Ahmet'e yanıt! 'Rahatsız edici ve üzücü'

Milyonların beklediği EYT'de sürpriz formül

Milyonların beklediği EYT'de sürpriz formül

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

Emeklilikte flaş detay: E-Devlet'ten başvurabilirsiniz

Emeklilikte flaş detay: E-Devlet'ten başvurabilirsiniz

Fahiş kira artışları ev sahiplerinin başına bela oldu!

Fahiş kira artışları ev sahiplerinin başına bela oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.