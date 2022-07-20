İmalat sektörü nedir? İmalat sektörü meslekleri nelerdir?

Bir ham madde ya da yarı mamülü bir mala dönüştürme işlemine imalat denilmektedir. Dolayısıyla imalat sektörü, birçok alanda yürütülen sayısız faaliyeti kapsamaktadır. Temelde imalat sektörü, ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu bağlamda imalat sektörü meslekleri arasında da dokumacılıktan elektronik üretimine varan sayısız alan mevcuttur.

İmalat Sektörü Nedir?

İngilizce karşılığı “manufacturing” olan imalat; yarı mamülü ya da bir ham maddeyi işlemek olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla imalat işlemi, bu ham madde ya da yarı mamüllerin bir sanayi ürününe dönüştürülmesi olarak belirtilebilmektedir.

En basit tanımı ile bir mal üretme olan imalat sektörü neleri kapsar? İmalat işleminin kendi içerisinde farklı türleri bulunmaktadır. Bu türler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Kaynaklı birleştirmeler

Sac metal işleme

Talaşlı imalat (frezeleme, taşlama, delik delme, tornalama)

Soğuk ve sıcak çekme

İmalat Sektörü Meslekleri

Ham maddelerin el emeği veya makine ile işlenerek mala dönüştürülmesini ifade eden imalat sanayi, farklı alanları kapsamaktadır. Dolayısıyla imalat sanayi alt sektörleri arasında birçok meslek grubu da yer almaktadır.

Temelde imalat sektörü, hafif ve ağır sanayi olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu iki temel alt türün açıklamaları ise aşağıdaki gibidir;

Hafif sanayi: Üretilen malların dayanıksız olduğu ve gerekli makineler ile donanım için büyük yatırımların yapılmadığı bilinmektedir. İşgücü niteliksiz ya da nitelikli olabilmektedir. Ancak söz konusu elektronik alet ve araçlar olduğu zaman nitelikli işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Giyim ve dokumacılık gibi sektörlere yönelik meslekler, bu imalat türüne örnek verilebilmektedir.

Ağır sanayi: Son derece karmaşık bir iş örgütlenmesi söz konusudur. Büyük yatırımların gerektiği ağır sanayi sektöründe yüksek miktarda üretim gerçekleştirilmektedir. Ayrıca nitelikli iş gücü mevcuttur. Çimento, demir-çelik ve motorlu araç üretimi ile petrol arıtımı; bu imalat türünde gerçekleştirilen faaliyetlerin örneklerinden birkaçıdır.

İmalat Sektöründe Yapılacak İşler

Gıda, içecek, giyim ve elektronik gibi alanlarda yürütülen imalat faaliyetleri; el emeği ya da makineler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca imalat sektörü, bir ülkenin ekonomik durumuna yönelik göstergelere de sahiptir. Örneğin az gelişmiş ülkelere bakıldığında hafif sanayi faaliyetlerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu bağlamda hafif ve ağır sanayi olmak üzere imalat sektöründe yapılan işlerden birkaçı aşağıdaki gibidir;

İçecek imalatı

Gıda ürünü imalatı

Tütün ürünü imalatı

Tekstil ürünü imalatı

Rafine edilmiş petrol ve kök kömürü imalatı

Kauçuk ve plastik imalatı

Elektronik ve optik ürün imalatı



