İmalat sektöründe büyüme hızı azaldı

İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Eylül ayında 52.5’e geriledi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) için IHS Markit tarafından derlenen imalat PMI, corona virüsü yasaklarının gevşetildiği Haziran ayında daralmadan büyümeye işaret eden 50 seviyesinin üzerine çıkmış, Ağustos ayında 54.1’e kadar yükselmişti.

Üretim alt endeksi Ağustos ayındaki 53 seviyesinden Eylül’de 51.5’e gerilemesine karşılık büyümenin sürdüğünü gösterdi.

Yeni siparişler alt endeksi 53.7’den Eylül’de 52.1’e gerilerken, yeni siparişlerdeki artışı ihracat siparişleri destekledi. Yeni ihracat siparişleri alt endeksi 56.1’den 54.9’a inmesine karşılık toplam siparişlerden daha hızlı büyüme kaydetti.

TEDARİK ZİNCİRİNDEKİ AKSAMALAR HAFİFLEDİ

Ankete cevap veren şirketler tedarik zincirinde devam eden aksamaların bir miktar da olsa hafiflediğine işaret ettiler. Ham madde yetersizliği ve ürün ithalatındaki gecikmeler, tedarikçilerin teslimat sürelerinin daha da artmasında rol oynadı. Öte yandan, tedarikçi performansındaki bozulma son bir yılın en ılımlı düzeyinde gerçekleşti.

Girdi fiyatları Eylül’de keskin şekilde artarken şirketler hammadde darboğazı nedeniyle fiyatların artmaya devam ettiğini belirttiler. TL’deki değer kaybı da girdi fiyatlarındaki artışta rol oynadı. Girdi fiyatları Ağustos ile aynı hızda artarken, imalatçıların mamul mal fiyatlarındaki artışa Ağustos’a kıyasla bir miktar hızlandı. (REUTERS)



