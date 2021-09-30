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Burada araçlar yarı fiyatına satılıyor! Piyasa değeri 400 bin lira olan ikinci el araca 200 bin lira indirim yapılıyor

30.09.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda ikinci el araç fiyatlarındaki artıştan dolayı vatandaşlar Yediemin Otopark'ındaki araçları araştırmaya başladı. İhale yöntemiyle satılan bu araçlar, piyasa değerinin yarı fiyatına satışa sunuluyor. Piyasa değeri 400 bin TL ile 500 bin TL arasında değişen bazı araçları bu otoparkta 200 bin lira ile 250 bin lira arasında bulmak mümkün.

İkinci el ve sıfır araçtaki tedarik sıkıntısı nedeniyle gözler Yediemindeki araçlara çevrildi. İhale sistemiyle satışı yapılan bu araçlar piyasa değerine göre 200 bin lira ile 250 bin lira arasında satışa sunuluyor.

"EN YÜKSEK FİYATI VEREN ALIR"

Piyasa değeri 400 bin TL ile 500 bin TL arasında değişen bazı araçları bu otoparkta 200 bin lira ile 250 bin lira arasında bulmak mümkün. Bu araçlar açık artırma yoluyla satılıyor.

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Avukat Serkan Toper CNN Türk'e yaptığı açıklamada "Araçlar ihaleye çıkarılarak değerinin yüzde 50'si oranında ihaleye sunuluyor.

İhale günü, bu ihaleye katılmak isteyen herkes teminatını yatırmak suretiyle bu ihaleye iştirak edebilir. En yüksek fiyatı veren aracı alır. Araçlar yarı fiyatından satışa sunuluyor." dedi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Öte yandan İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki yedieminlik faaliyetleri özelleştirme kapsam ve programına alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İcra ve İflas Kanunu'nun 88. maddesi kapsamındaki yedieminlik faaliyetlerinin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, özelleştirme işlemlerinin işletme hakkının verilmesi veya gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun başka hukuki tasarruf yöntemlerinin ayrı ayrı veya birlikte uygulanarak gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

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Yedieminlik faaliyetleri bir bütün olarak veya bölgelere ayrılarak özelleştirilecek. Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar yedieminlik faaliyetlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut haliyle yürütülmesinin devam ettirilmesine karar verildi.

Söz konusu özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2025'e kadar tamamlanacak. Öte yandan mülkiyeti hazine adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan, İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki parselin çevre düzeni ve imar planları değişikliklerinin onaylanmasına karar verildi.

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