İmalat sektöründe çalışan sayısı son 5 yılda yüzde 26 arttı

Türkiye'de imalat sektöründe çalışan sayısı son 5 yılda yüzde 26 artarak 4 milyon 247 bin 85'e ulaştı.

İmalat sektöründe çalışan sayısı son 5 yılda yüzde 26 arttı

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2024" araştırması sonuçlarından derlediği bilgiye göre, imalat sektöründeki çalışan sayısı 2024 yılı itibarıyla 4 milyon 247 bin 85'e yükseldi.

İmalat sektöründe çalışan sayısı 2019-2024 dönemini kapsayan son 5 yılda yüzde 26 artış gösterdi. Bu dönemde sektörde faaliyet gösteren firma sayısı yaklaşık yüzde 60 artarak 180 bin 637 oldu.

Bu sektörde çalışan sayısına ilişkin veriler, gıda ürünlerinde faaliyet gösteren firmaların istihdamda başı çektiğini ortaya koydu. Buna göre, gıda ürünleri imalatı alanında 484 bin 567 kişi istihdam edilirken, bu alanda 19 bin 865 firma bulunuyor.

SON 5 YILDA SEKTÖRÜN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 10 KAT ARTTI

İmalat sektörünün aktif büyüklüğü son yıllarda kayda değer bir artış gösterdi. Sektörün aktifleri, bu dönemde 10 kat artarak 25 trilyon 676 milyar 467 milyon liraya çıktı.

Sektörün aktif büyüklüğü 2019 yılında 2 trilyon 330 milyar 829 milyon lira seviyesindeydi. Böylece, son 5 yılda sektörde güçlü bir genişleme yaşandığı görüldü.

Öz kaynaklar bakımından ise imalat sektörü, diğer sektörler arasında ilk sırada yer aldı. Sektörün öz kaynakları bu dönemde 13 trilyon 277 milyar 638 milyon liraya yükseldi. Böylece sektörün öz kaynak büyüklüğü, 2019 yılına göre yaklaşık 17 kat artış gösterdi. 2019'da sektörün öz kaynakları 792 milyar 685 milyon lira seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde sektörün yurt içi satışları 17 trilyon 243 milyar 591 milyon 611 bin lira, yurt dışı satışları ise 5 trilyon 722 milyar 325 milyon 860 bin lira olarak gerçekleşti. Böylece toplam satışların yaklaşık yüzde 74'ü yurt içinden, yüzde 25'i ise yurt dışından elde edilirken, bunun yanında sektörün "diğer gelirler" kalemi 305 milyar 108 milyon 70 bin lira oldu.

AR-GE HARCAMALARI 70 MİLYAR LİRAYI AŞTI

İmalat sektörünün AR-GE harcamaları son yıllarda ivme yakaladı. Sektörde AR-GE giderleri 2024 yılında 73 milyar 325 milyon 412 bin liraya ulaşırken, bu tutar 2019 yılında kaydedilen 5 milyar 823 milyon 719 bin liraya kıyasla yaklaşık 12 katlık bir artışa işaret etti.

Böylece, veriler imalat sanayisinin yenilik kapasitesini ve teknoloji yatırımlarını artırmaya yönelik eğilimini güçlü biçimde ortaya koydu.

Sektörün pazarlama, satış ve dağıtım giderleri de aynı dönemde önemli ölçüde artış gösterdi. Bu kalemde yapılan harcamalar 2024 yılında 980 milyar 852 milyon 526 bin liraya yükselirken, söz konusu tutar 2019 yılına kıyasla yaklaşık 9 kat arttı. 2019 yılında bu tutar sektörün pazarlama, satış ve dağıtım gideri 100,9 milyar lira olmuştu.

