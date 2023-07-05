İMAM MAAŞLARI 2023 TEMMUZ ZAMMI: Memur zammıyla vaiz, müezzin, imam maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Zam yüzde kaç olacak? Gözler TÜİK'te

İmam maaşları ile ilgili gelişme TÜİK enflasyon oranı açıklaması sonrası netlik kazanacak. TÜİK enflasyon verileri 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak. Öte yandan en düşük memur maaşını 22 bin TL'ye yükseltecek memur ve emekliye refah payı verilmesini öngören kanun teklifinin bugün Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. İmam maaşı zammı hakkında detaylar merak konusu oldu. İşte 2023 memur zammıyla başkomiser ve İmam maaşı ile ilgili detaylar...

İMAM MAAŞI NE KADAR OLACAK 2023?

İmam maaşı, Temmuz memur maaş zammının açıklanmasının ardından netleşecek.

İMAM MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

Ocak ayı memur zammı ile imam-hatip emekli memur maaşları 7 bin 476 TL'den 10 bin 513 TL'ye çıktı.

Aynı zam ile vaiz maaşları ise 10.647 TL'den 12 bin 400'e yükseldi.

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ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Enflasyon verileri her ayın 3'ünde paylaşıyor.

Buna göre; Haziran ayı enflasyon verilerinin 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü açıklanması bekleniyordu. Fakat TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre haziran ayı enflasyon verileri 5 Temmuz'da açıklanacak.

TÜİK enflasyon verileri saat 10.00'da açıklanacak.

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

