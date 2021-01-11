İmam ve vaiz maaşı zammı 2021... 2021 Vaiz ve imamların maaş artışı ne kadar oldu? En yüksek ve en düşük imam ve vaiz maaşları kaç para oldu?

Asgari ücretin belli olmasının ardından gözler imam ve vaiz maaşı zammına çevrildi. Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020 dönemi ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti. Açıklanan enflasyon oranları Imam maaşlarını etkilemesinden dolayı birçok imam, 2021 yılında ne kadar maaş alacağını hesaplamaya başladı. Toplu sözleşme gereği 6 aylık dilimlerde hesaplanan enflasyon oranına göre 2021 imam ve vaiz maaşları belli oldu. Vaiz ve imam 2021 zammı son durum nedir araştıran vatandaşlar, 2021 vaiz ve imam zammı ne kadar olacak öğrenmek istiyor. İmam maaş zamları aynı oranlarda yapılsa da memurların mesleklerine göre farklı oranlarda maaşlarına yansıyor. Buna göre hemşire, bekçi, öğretmen ve polis gibi birçok mesleğin maaşları güncelleniyor ve kendi aralarında da değişiklik gösteriyor.

İşte son dakika vaiz ve imam maaşları gelişmeleri... 2020'DE İMAM MAAŞLARI NE KADARDI? Geçtiğimiz Temmuz ayında (1/4) Vaiz maaşları 5.536 liradan 5.854 liraya, imam

maaşları ise 3.272 liradan 3.460 liraya yükselmişti. 2021 yılında ne kadar zam olacağı açıklandığında haberimizde yer alacaktır. 2020 YIL SONU ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI 2020 Aralık ayı enflasyon oranı ve yıl sonu enflasyon oranı açıklandığında memur ve emeklilerin maaş zammıda açıklanmış oldu. Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020 dönemi ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti. Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını zamlı alacak. Geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek. Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı aile yardım ödeneği hariç 4459 TL’ye çıkacak. Memurlar geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam almıştı.

2021'DE İMAM VE VAİZE YÜZDE 7.36 ZAM! Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, 2021 yılının ilk 6 aylık diliminde memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak ayı imam ve vaiz maaş zammı ne kadar oldu araştıran memurlar ve emeklilere, 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren alacakları maaşların yüzde 7.36, oranında zamlı olacağını belirtelim. EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILDI? Memur ve memur emeklilerine 2021 zammı ne kadar olacak merak eden vatandaşlara da zam haberi geldi. 2021 yılının Ocak ve Temmuz aylarını zamlı olarak alacak olan emeklilerin Ocak ayı maaşlarından itibaren zamlı maaşları hesaplarına yatacak. Emekli maaş zammı ne kadar oldu araştıran vatandaşlara, 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren alacakları maaşların yüzde 7.36, oranında zamlı olacağını belirtelim. Fakat SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına farklı oranda zam yapıldı. SSK ve Bağ-kur emeklilerine yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. VAİZ VE İMAMLARA MAAŞ ZAMMI HANGİ AYIN MAAŞINA YANSIYACAK? Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak tarihi itibari ile alacaklar. Yeni emekli ve memur zammı 2021 yılının Ocak ve Temmuz ayları arasında vatandaşlara ödenecek. İkinci zam ise Temmuz ayından sonra yapılacak. Memur ve memur emeklilerine yılda iki kez altı aylık dilimlerde zam yapılıyor.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.